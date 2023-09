Embracer Group: Offenbar weiteres Studio von einer Entlassungswelle betroffen

Aktuellen Berichten zufolge kam es im Rahmen der Umstrukturierung der Embracer Group bei einem weiteren Studio zu Entlassungen. Die Rede ist von den "Mx vs. ATV"-Machern der Rainbow Studios, die offenbar mehrere führende Angestellte verloren.

Die Embracer Group arbeitet an einem umfangreichen Restrukturierungsprogramm.

Nachdem ein knapp zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal, an dem an einem Zeitraum von mehr als sieben Monaten gearbeitet wurde, nicht zustande kam, kündigte die Embracer Group im Juni dieses Jahres umfangreiche Einspar- und Umstrukturierungsmaßnahmen an.

Im Zuge des Ganzen wurden nicht nur Studios wie Volition („Saints Row“, „Red Faction“) geschlossen. Des Weiteren erreichte uns heute die Meldung, dass die Embracer Group zudem über einen Verkauf von Gearbox Software („Borderlands“) nachdenkt. Ergänzend dazu berichtet Game Developer, dass es bei einem weiteren Studio der Publisher-Gruppe zu Entlassungen kam.

Dieses Mal geht es um die Rainbow Studios, die sich in den letzten Jahren vor allem mit der „MX vs. ATV“-Reihe einen Namen machten und offenbar den Abgang mehrere führender Köpfe verkraften müssen. Dies geht aus den Statements betroffener Entwickler hervor.

Embracer möchte sich zu den Entlassungen nicht äußern

„Obwohl ich gehofft hatte, noch viel länger bei Rainbow zu bleiben, bin ich stolz auf das Studio und auf alles, was wir erreicht haben. Niemand wollte, dass das passiert, und ich kann gar nicht genug darüber sagen, wie gut wir auf dem Weg nach draußen behandelt wurden“, schrieb einer der Betroffenen.

Wie Game Developer weiter berichtet, befinden sich unter den Betroffenen der ehemalige leitende technische Künstler von Rainbow, Thomas Tobin, die Künstlerin Molly Cuddihy und der Leveldesigner Zac Bogner, die übereinstimmend erklärten, dass sie von der Embracer Group entlassen wurden. Auf Nachfrage von Game Developer wollte sich das Unternehmen zu den vorgenommen Schritten nicht genauer äußern.

Stattdessen wurde lediglich ein weiteres Mal auf die laufenden Umstrukturierungsmaßnahmen verwiesen: „Ein Teil dieser Initiativen könnte die Schließung von Studios, die Verkleinerung des Unternehmens und die Beendigung von Projekten mit geringen erwarteten Renditen sein. Jeder Prozess wird auf operativer Gruppenebene lokal verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Information der betroffenen Mitarbeiter liegt.“

„Auf Gruppenebene werden wir zu diesem Zeitpunkt keine Kommentare zu bestimmten Studios abgeben“, so der Sprecher der Embracer Group weiter.

Quelle: Game Developer

