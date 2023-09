Gearbox Publishing: Umstrukturierungen bei Embracer ziehen Entlassungen nach sich

Ende Mai erreichte uns die Meldung, dass ein rund zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal, an dem die Embracer Group über Monate arbeitete, kurz vor dem Abschluss platzte. Darauf hin brach nicht nur der Aktienkurs des Unternehmens ein.

Des Weiteren kündigten die Verantwortlichen der Embracer Group in Folge des gescheiterten Deals umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen an. Wie in dieser Woche durchsickerte, ist von den Maßnahmen auch Gearbox Publishing betroffen.

So bestätigte unter anderem Übersetzer Allan Jacquemart, dass bei Gearbox Publishing die Verträge aller Mitarbeiter, die im Juni bei dem Studio anheuerten, aufgelöst wurden.

„Niemand hat es kommen sehen, aber mein Vertrag und die Verträge meiner Kollegen, die im Juni angefangen haben, mussten aufgelöst werden“, führte Jacquemart in einem erst jetzt entdeckten Beitrag aus. „Wir wurden einfach Opfer der Umstrukturierung innerhalb der Gruppe.“

Umfang der Entlassungen unklar

Gestützt wurden die Aussagen von Jacquemart von weiteren ehemaligen Mitarbeitern. Darunter Steve Gee, der als Senior Business Development Manager bei Gearbox Publishing arbeitete und die Entlassungen in dieser Woche bestätigte. Wie viele Mitarbeiter im Zuge der Umstrukturierungen ihren Job verloren, ist aufgrund einer fehlenden offiziellen Stellungnahme des Unternehmens unklar.

Bei Gearbox Publishing handelt es sich nicht um das einzige bekannte Studio, bei dem die Embracer Group im Rahmen ihrer Sparmaßnahmen den Rotstift ansetzte. Wie im Laufe des gestrigen Tages bekannt gegeben wurde, wurde Volition, das im Jahr 1996 gegründete Studio hinter bekannten Serien wie „Saints Row“, „Summoner“ oder „Red Faction“, komplett geschlossen.

Bereits Anfang August traf es das noch junge Studio Campfire Cabal, das im vergangenen September eröffnet wurde und für die Embracer Group an einem neuen Projekt arbeitete. Im Zuge der Schließung wurden das Projekt beerdigt und die komplette Belegschaft von Campfire Cabal entlassen.

