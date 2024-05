Warhammer 40,000 Space Marine 2: Artbook scheint PvP-Modus zu bestätigen

In "Warhammer 40,000: Space Marine 2" scheint ein beliebter Spielmodus des Vorgängers zurückzukehren, genauer der PvP-Modus. Dies suggeriert zumindest ein neuer Leak zum kommenden blutigen Actionspiel.

Eigentlich war der Release des von vielen Fans heißerwarteten Actionspiels „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ noch für 2023 geplant, doch bekanntlich sollte das nicht sein. Die Macher von Saber Interactive wollen sich mehr Zeit nehmen, um das Game zu überarbeiten. Wie es scheint, dürfte dies nicht nur auf die Singleplayer-Kampagne, sondern auch auf einen PvP-Modus zutreffen. Ein solcher scheint nun vom offiziellen Artbook zum Spiel bestätigt worden zu sein.

Das geht zumindest aus einem aktuellen Leak hervor, den ihr unter anderem bei Reddit findet. In einem mittlerweile gesperrten YouTube-Video zeigt jemand besagtes Artbook zum kommenden „Warhammer 40k“-Game, das einige spannende Details enthüllt. Hierzu zählt unter anderem der just erwähnte PvP-Modus, der bereits im Vorgänger enthalten war. Im zweiten Teil dürfen sich Space Marines wohl erneut in brachialen Gefechten gegenseitig die Köpfe einschlagen.

Verschiedene Klassen und weitere Details enthüllt

Laut dem Artbook scheinen sich Fans in „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ wohl ebenfalls auf verschiedene Charakterklassen und Anpassungsmöglichkeiten freuen zu dürfen. Genannt werden beispielsweise Banner und andere Custimozation-Optionen für den PvP-Modus.

Darüber hinaus enthüllt das Buch noch weitere interessante Details, etwa unterschiedliche Waffen, Levels sowie Bossgegner. Da wir uns hiermit jedoch tief in Spoiler-Territorium wagen würden, gehen wir nicht näher darauf ein. Falls ihr noch ein paar weitere Informationen erfahren möchtet, klickt einfach auf den weiter oben eingefügten Link zum Reddit-Post.

Ein brachiales Schlachtfest! Wir durften Warhammer 40k: Space Marine 2 bereits anspielen und wie uns das Actionspiel gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel:

In „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ schlüpfen Spieler und Spielerinnen erneut in die virtuelle mächtige Rüstung von Titus. Dieser wurde nach den Ereignissen im ersten Teil mittlerweile zum Lieutenant befördert, doch eine Ruhepause ist ihm natürlich nicht vergönnt. Gemeinsam mit seinen Waffenbrüdern Chairon und Gabriel muss er die imperiale Dschungelwelt Kadaku verteidigen, die von den gefräßigen Tyraniden vollständig überrannt zu werden droht.

Um diese gewaltige Bedrohung erfolgreich zurückschlagen zu können, müssen sie sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Mittel vollends ausreizen.

„Warhammer 40,000: Space Marine 2“ soll am 9. September 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) veröffentlicht werden.

Freut ihr euch über das Comeback des PvP-Modus in „Warhammer 40,000: Space Marine 2“?

