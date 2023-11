Warhammer 40.000 Space Marine 2: Actionspiel auf 2024 verschoben

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet das Team von Saber Interactive am brutalen Actionspiel „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Ursprünglich sollte der Titel noch in diesem Winter veröffentlicht werden, allerdings scheinen sich diese Pläne nun geändert zu haben. Dies gab Publisher Focus Entertainment gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wird der Release des Spiels mehr als deutlich auf das kommende Jahr verschoben.

Genauer soll das blutige Actionspiel nun erst in der zweiten Hälfte 2024 seinen Weg in den internationalen Handel finden. Der genaue Veröffentlichungstermin soll Anfang Dezember verkündet werden. Denkbar wäre eine Enthüllung im Rahmen des nahenden The Game Awards 2023-Events am 7. Dezember.

Space Marine 2 soll „höchste Qualität“ bieten

Die Verschiebung des Titels begründet Focus Entertainment damit, dem Entwicklerstudio so „die nötige Zeit für den Feinschliff des Spiels“ geben zu können. Auf diese Weise solle letztendlich das „bestmögliche Spielerlebnis“ gewährleistet werden. Alle Verantwortlichen seien zudem bestrebt, mit „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ ein Spiel von „höchster Qualität“ zu veröffentlichen, um die Erwartungen der Fans zu übertreffen.

Im kommenden Actionspiel schlüpfen Spieler und Spielerinnen erneut in die Rolle von Titus, Dieser ist inzwischen als Lieutenant auf dem Schlachtfeld aktiv und sieht sich bald einer gewaltigen Bedrohung gegenüber. Die Tyraniden fallen auf einer Welt des Imperiums ein! Um diese „Weltraumheuschrecken“ zurückzudrängen, müssen Titus und sein Team sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausreizen.

Auf der gamescom 2o23 hatten wir bereits die Chance, „Space Marine 2“ für eine Stunde anspielen zu können. Wie uns unsere Zeit mit der Demo des brachialen Actionspiel gefallen hat, könnt ihr euch in unserer Preview durchlesen.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ soll in der zweiten Hälfte 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erscheinen.

