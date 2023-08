Embracer Group: Schließt nach gescheitertem Deal nächstes Studio

Die fetten Jahre der schwedischen Embracer Group scheinen vorbei zu sein. Im letzten Jahr erst überraschte das Unternehmen mit der Übernahme von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal zu einem Preis von 300 Millionen US-Dollar. Damit konnte sich die Gruppe gleich auch noch einige bekannte Marken sichern.

Im vergangenen Mai wurde jedoch bekannt, dass ein rund zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal, der sieben Monate lang in Planung gewesen sein soll, nicht zustande kommen konnte, was sich gleich negativ auf die Aktien des Unternehmens auswirkte. Die Embracer Group kündigte ein umfassendes Sparprogramm mit Entlassungen, Studioschließungen und Spieleinstellungen an. Nun wurde der Entwickler Campfire Cabal geschlossen.

Entwicklerstudio konnte nicht einmal sein erstes Spiel auf den Markt bringen

Campfire Cabal wurde erst im letzten September von Jonas Wæver gegründet und geleitet. Wæver war zuvor bei Logic Artists, wo er an der Entwicklung der RPG-Reihe „Expeditions“ beteiligt war. Campfire Cabal sollte eigentlich für alle weiteren Teile von „Expeditions“ zuständig sein. Allerdings hatte das Studio nie bekanntgegeben, an welchem Projekt es gearbeitet hatte. Mit der Schließung hatte Campfire Cabal nicht einmal die Gelegenheit, sein erstes Spiel zu veröffentlichen.

Im Mai hatte der CEO der Embracer Group, Lars Wingefors, bestätigt, dass ein zwei Milliarden US-Dollar schwere strategische Partnerschaft nach rund sieben Monaten an Verhandlungen kurzzeitig abgelehnt wurde. Laut Wingefors hatte man bereits im Oktober 2022 eine mündliche Zusage für den Deal erhalten, dieser wurde jedoch auf den letzten Drücker abgebrochen. Nach dieser Mitteilung brach der Aktienkurs des Unternehmens zwischenzeitlich um mehr als 46 Prozent ein.

Campfire Cabal ist aber nicht das erste Studio, das von Embracer geschlossen wurde. Nicht einmal einen Monat, nachdem sich das ehemalige Square Enix Montreal in Onoma umbenannt hatte, wurde der Entwickler geschlossen. Das Studio hatte seit seiner Gründung in 2011 an Mobile-Games gearbeitet, etwa „Hitman Go“, „Hitman Sniper“, „Lara Croft Go“ und „Deux Ex Go“. Mit der Schließung wurde auch ein noch unangekündigtes Projekt eingestellt.

Quelle: IGN

