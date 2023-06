Embracer Group: Sicherte sich Middle-Earth Enterprises zum „Schnäppchenpreis“

Im vergangenen Jahr gelang es der schwedischen Embracer Group, dem Mutterkonzern von Deep Silver, erneut, gleich mehrere spektakuläre Übernahmen in die Wege zu leiten. Beispielsweise erwarb das Unternehmen die komplette westliche Entwicklersparte von Square Enix zum Preis von gerade einmal 300 Millionen US-Dollar.

Ein Deal, durch den Studios wie Eidos Montreal und Crystal Dynamics sowie Marken wie „Tomb Raider“ oder „Deus Ex“ in den Besitz der Embracer Group übergingen.

Zudem kündigte die Embracer Group im letzten Sommer den Kauf von Middle-Earth Enterprises an, durch den sich das im schwedischen Karlstad ansässige Unternehmen die Rechte an den Lizenzen von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ sicherte. So umfasst der Katalog von Middle-Earth Enterprises die Rechte an Filmen, Videospielen, Merchandising oder Themenparks auf Basis der beiden Marken.

Nachdem bisher unklar, wie teuer die Übernahme ausfiel, enthüllte die Embracer Group nun handfeste Zahlen und bestätigte, zu welchem Preis die Rechte an der „Der Herr der Ringe“ beziehungsweise „Der Hobbit“ den Besitzer wechselten.

Übernahme schon jetzt ein Gewinngeschäft?

Demnach ging Middle-Earth Enterprises zum Preis von umgerechnet 395 Millionen US-Dollar beziehungsweise 360 Millionen Euro in den Besitz der Embracer Group über. Analysten und Experten sprechen hier von einem Schnäppchenpreis, da davon ausgegangen wird, dass die weltweiten Rechte an „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ bis zu zwei Milliarden US-Dollar wert sind.

Als Beispiel wurde die von Amazon produzierte TV-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ genannt. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Amazon die Rechte zur Umsetzung der TV-Serie knapp 250 Millionen US-Dollar gekostet haben lassen. Bei der TV-Serie wird es allerdings nicht bleiben.

Stattdessen kündigten die Verantwortlichen von Amazon Games im vergangenen Monat ein neues Online-Rollenspiel auf Basis der „Der Herr der Ringe“-Marke an, das von den „New World“-Machern von Amazon Orange County entwickelt wird. Auch hier gehen Experten davon aus, dass für die Lizenz ein dreistelliger Millionenbetrag fällig wurde.

Sollten sich die Schätzungen der Analysten bewahrheiten, dann könnte sich der Kauf von Middle-Earth Enterprises für die Embracer Group schon jetzt amortisiert haben. Hierbei könnte es sich aber lediglich um den ersten Schritt auf einer langen Reise handeln.

Eigenen Angaben zufolge möchte die Embracer Group aus der „Der Herr der Ringe“ nämlich nicht weniger als eine der größten Videospiel-Franchises überhaupt machen.

