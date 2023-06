Embracer Group: Herr der Ringe soll eines der größten Spiel-Franchises weltweit werden

Während Drittveröffentlichungen in Zukunft weniger wichtig sein werden, möchte Embracer "Der Herr der Ringe" zu einer der größten Franchises ausbauen.

"Der Herr der Ringe" nimmt weiter an Bedeutung zu.

Heute Mittag kündigte der Embracer Group ein aufwendiges Sparprogramm an. Direkt im Anschluss fand noch eine Telefonkonferenz statt, in der sich Matthew Karch äußerte. Hierbei handelt es sich um den kürzlich beförderten Chief Operating Officer des schwedischen Medienkonzerns.

Karch teilte mit, dass die „Der Herr der Ringe“-Marke zukünftig von fundamentaler Bedeutung sein wird: „Uns gehört der Herr der Ringe und wir wissen, dass wir die Marke in einer sehr bedeutenden Art und Weise verwerten und zu einem der größten Spielefranchises der Welt machen müssen. Und das ist natürlich etwas, was wir tun werden.“

Seiner Erklärung zufolge nutzt das Unternehmen die Ressourcen so besser, als sie in bestimmte andere Projekte zu investieren. Einige davon sollen ohnehin gestrichen werden. Die Folge davon werden Studio-Schließungen und Personalabbau sein. Allerdings sollen nur unangekündigte Spiele eingestellt werden.

Fokus auf internes geistiges Eigentum

Generell sind weniger Third-Party-Veröffentlichungen geplant. Dafür konzentriert sich die Embracer Group verstärkt auf internes geistiges Eigentum.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser gesamte Prozess zu einer besseren Produktauswahl führen wird, die profitabler ist und uns in der Zukunft eine größere Wachstumschance bietet, und die dazu beiträgt, das geistige Eigentum, das wir in unserem Unternehmen besitzen, zu nutzen“, meint Karch.

Erst Mitte Mai kündigte Amazon ein neues Open-World-MMO an, nachdem der erste Versuch scheiterte. Hier ist die Embracer Group in Form von Middle-earth Enterprises beteiligt, die im Besitz der Rechte an „Der Herr der Ringe“ sind. Spätestens jetzt ist klar: Die Fans können sich auf noch viele weitere Spiele bezüglich der Fantasy-Reihe freuen.

Dass „Der Herr der Ringe“ zukünftig eine wichtige Rolle für die Embracer Group spielt, ging bereits aus dem letzten Geschäftsbericht hervor. Fünf neue Titel sollen in absehbarer Zeit auf den Markt kommen.

