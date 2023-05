Metro Exodus: Embracer Group verkündet aktuelle Verkaufs- und Spielerzahl

Die Embracer Group hat bekanntgegeben, wie oft sich „Metro Exodus“ verkauft hat. Auf 8,5 Millionen Verkäufe bringt es der First-Person-Shooter inzwischen. Im ersten Quartal des bisherigen Jahres sind weitere 500.000 Einheiten hinzugekommen.

Auch zur Spielerbasis gibt es Zahlen. So haben schon über zehn Millionen Spieler das Game gespielt. Der Ableger aus dem Jahr 2019 hat sich also einer sehr großen Beliebtheit erfreut.

Nicht unverdient. Schließlich hat der Shooter in der Presse mit 80 Punkten gut abgeschnitten. Auch der Nutzer-Score ist mit 7,5 Punkten im grünen Bereich. Gelobt wurden unter anderem die immersive Spielwelt, die spaßige Erkundung und die gelungene Handlung

„Metro Exodus“ ist am 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC erschienen. Am 18. Juni 2021 kamen der Story-Shooter dann auch für die PS5 und Xbox Series heraus, was die Verkäufe weiter angekurbelt hat.

Nächster Teil schon in Arbeit

Am nächsten Teil der Reihe wird übrigens längst gearbeitet. Anfang des Jahres haben wir erfahren, dass der Ukraine-Krieg die Geschichte beeinflusst.

Die Enthüllung könnte dieses Jahr stattfinden und der Release 2024 erfolgen. Zumindest geht davon der bestens informierte Branchen-Insider Tom Henderson aus. Die Veröffentlichung soll für PS5, Xbox Series X/S und PC erfolgen.

