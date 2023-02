Metro: Release im Jahr 2024? Nachfolger soll laut Insider dieses Jahr vorgestellt werden

Bereits seit einiger Zeit wissen wir, dass bei 4A Games an einem neuen Projekt auf Basis der "Metro"-Marke gearbeitet wird. Laut einem bekannten Insider soll der Nachfolger dieses Jahr enthüllt und 2024 veröffentlicht werden.

4A Games arbeitet an einem neuen "Metro"-Projekt.

Wie sich unter Fans der Serie mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, arbeiten die Entwickler von 4A Games seit einiger Zeit an einem neuen „Metro“-Abenteuer.

Während offizielle Details weiter auf sich warten lassen, möchte ein alter Bekannter bereits mehr wissen. Die Rede ist vom gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson, der unter Berufung auf seine Quellen berichtet, dass der neue „Metro“-Titel in diesem Jahr vorgestellt beziehungsweise enthüllt wird.

Weiter führte Henderson aus, dass das neue „Metro“ große Fortschritte macht, bereits voll spielbar ist und im Laufe des nächsten Jahres erscheinen soll.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie

Handfeste Informationen zur spielerischen Umsetzung des Projekts gibt es zwar noch nicht, allerdings spricht Henderson davon, dass das neue „Metro“ zu den Gameplay-Wurzeln der Reihe zurückkehren und sich auf Elemente wie das Stealth, das Looten oder das Crafting konzentrieren wird. In wie weit das Ganze bedeuten könnte, dass die Open-World-Abschnitte von „Metro Exodus“ zugunsten einer linearen Erfahrung, wie sie in „Metro 2033“ und „Metro: Last Light“ verfolgt wurde, weichen müssen, bleibt abzuwarten.

Bisher sprachen die Entwickler von 4A Games nämlich nur davon, eine „spannende und von der Geschichte getragene Einzelspieler-Erfahrung“ abzuliefern. Darüber hinaus ließ das Studio kürzlich verlauten, dass der Ukraine-Krieg die Handlung des neuen „Metro“-Abenteuers beeinflussen wird.

4A Games ist eigentlich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beheimatet. Allerdings entschied sich Studio-Gründer Andrey Prokhorov im Zuge der Ukraine-Krise bereits im Jahr 2014 dazu, eine Niederlassung auf der Insel Malta zu gründen und den Hauptsitz der „Metro“-Macher mitsamt der Entwicklungsabteilung dorthin zu verlegen.

Für welche Plattformen das nächste „Metro“-Kapitel erscheinen wird, ist zwar noch unklar, wir können aber wohl von einem Release für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

