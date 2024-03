Saber Interactive: Verkauf bestätigt, aber nicht alle Studios dabei

Nach einschlägigen Berichten und Hinweisen erfolgte heute die offizielle Ankündigung: Saber Interactive gehört nicht mehr zur Embracer Group und wurde verkauft.

Embracer gab in einem Schreiben an Investoren ebenfalls bekannt, dass durch den Verkauf alle Aktivitäten des Unternehmens in Russland eingestellt werden und der Cashflow verbessert wird.

Einige Studios bleiben bei Embracer

Übernommen wurde Saber Interactive von einer privaten Investorengruppe, die 247 Millionen US-Dollar in den Erwerb investiert. Sie wird vom Saber Interactive-Mitbegründer Matthew Karch kontrolliert.

Die komplette Studioflotte bekommt die Gruppe für diesen Preis allerdings nicht. Ein Teil von Saber sind auch zukünftig Nimble Giant, 3D Realms, Sandbox Strategies, New World Interactive, Slipgate Ironworks, Mad Head Games, Fractured Byte und Digic.

Embracer hingegen bleibt im Besitz von Zen Studios, 4A Games, Tripwire, Beamdog, Tuxedo Labs, Demiurge, Shiver, Aspyr, Snapshot Games und 34BigtThings.

Mehrere Studios bleiben bei Embracer und setzen ihre Aktivitäten fort.

Die zurückgehaltene Pipeline umfasst 14 Spiele. Zu den beibehaltenen Projekten, darunter zwei gemeinsame Projekte mit dem neuen Saber-Besitzer, gehören:

Das nächste AAA-Spiel von 4A Games

Ein unangekündigtes AAA-Spiel in der Konzeptphase

Ein bereits angekündigtes AAA-Spiel auf der Grundlage einer großen Lizenz

Ein neuer AAA-Multiplayer-Shooter auf der Grundlage einer kontrollierten IP

Ein neues AA-Spiel, das auf einer IP von Asmodee basiert

Ein neues AA-Spiel von 34 Big Things, das auf einer eigenen IP basiert

Killing Floor 3

Teardown (laufende Entwicklung)

Die gesamte kommende Pipeline und der Backkatalog von Zen Studios, Aspyr und Tripwire

Win-Win-Lösung für beide Unternehmen

“Ich freue mich, dass wir eine Win-Win-Lösung für Embracer und die Teile von Saber, die uns nun verlassen werden, gefunden haben. Diese Transaktion versetzt beide Unternehmen in eine stärkere Position, um in Zukunft erfolgreich zu sein”, so der Embracer-CEO Lars Wingefors.

Embracer sei nun in der Lage, “alle Aktivitäten in Russland einzustellen und gleichzeitig viele Arbeitsplätze in der Entwicklung unter neuer, unabhängiger Eigentümerschaft zu sichern”. Zudem behalte der schwedische Medienkonzern “wichtige Schlüssel-Unternehmen, wertvolle IPs und zukünftige Publishing-Rechte”.

“Der Cashflow wird sofort verbessert und wir sind weiterhin bestrebt, die Nettoverschuldung zu reduzieren”, so der Embracer-CEO weiter. Der Verkauf schaffe zusätzlichen Spielraum für die Tilgung von Schulden. Zugleich sei es die “erste Transaktion der zuvor erwähnten strukturierten Prozesse”.

Auch Sabers Matthew Karch meldete sich zu Wort: “Als Teil der Bemühungen des Unternehmens, sich für eine veränderte Industrie und geopolitische Herausforderungen neu zu organisieren, waren wir gemeinsam der Meinung, dass es die richtige Entscheidung für Embracer und den Kern von Saber war, sich zu trennen.”

Die Transaktion sichere auch den “Lebensunterhalt von Hunderten von Fachleuten”, mit denen Karch zum Teil seit über zwei Jahrzehnten zusammenarbeitet.

Embracer hatte im Juni 2023 eine umfassende Sparmaßnahme angekündigt und einen Plan zur Umstrukturierung vorgestellt. Es folgten Studioschließungen, Entlassungen und Projektstreichungen.

