Gearbox Entertainment: Take-Two steht vor der Übernahme der Borderlands-Entwickler

Insbesondere mit der "Borderlands"-Reihe feierte Gearbox Entertainment in den vergangenen Jahren große Erfolge. Nun steht das sich noch im Besitz der Embracer Group befindliche Unternehmen vor einem Verkauf an Take-Two.

Die Embracer Group hat in den vergangenen Wochen mehr als 1000 Stellen gestrichen und auch mehrere Studios auf die Verkaufsliste gesetzt. Nachdem sich zuletzt bereits Saber Interactive von der Mutterfirma gelöst hatte, folgt nun die Bestätigung bezüglich Gearbox Entertainment. Schon vor einem Monat berichteten die Kollegen von Kotaku, dass ein Deal bezüglich des Studios kurz vor dem Abschluss stünde. Nun meldeten die beteiligten Parteien eine Einigung.

Heute erreicht uns die Meldung (via Business Wire), dass Take-Two Interactive („Grand Theft Auto“-Franchise) ein Abkommen mit der Embracer Group erzielt hat und Gearbox Entertainment übernehmen will. Der Kauf wird mit einer Höhe von 460 Millionen US-Dollar beziffert. Der vollständige Abschluss des Deals wird für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 (endet am 30. Juni 2024) erwartet, einschließlich der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Gearbox-Marken gehen in den Besitz von Take-Two über

Take-Two erwartet von der Gearbox-Übernahme, dass sich die erfolgreiche Beziehung zum „Borderlands“-Entwicklerstudio weiter vertiefen lasse. Darüber hinaus gehen die Marken des Studios, zu denen neben „Borderlands“ zum Beispiel ebenfalls „Brothers in Arms“, „Duke Nukem“ sowie „Tiny Tina’s Wonderlands“ gehören, in den Besitz von Take-Two über. Selbiges gilt für sämtliche kommenden Marken, die das Team zukünftig entwickeln wird.

Derzeit sollen sich bei Gearbox Entertainment sechs Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Bei fünf Titeln soll es sich um Fortsetzungen bekannter Marken handeln, bei zweien davon um Spiele mit „Borderlands“- und „Homeworld“-Bezug. Ein Projekt soll derweil zu einer komplett neuen IP gehören. Des Weiteren sei Take-Two davon überzeugt, es gäbe weitere Optionen, um in neue Produktionen zu investieren oder bestehende Marken zu erweitern.

Borderlands bald auf der großen Leinwand – Hier seht ihr den ersten Trailer zum Kinofilm:

Unternehmensführungen zeigen sich begeistert vom nahenden Deal

Natürlich äußerten sich ebenfalls die Führungsriegen der beiden Unternehmen zur erwarteten Übernahme. Strauss Zelnick, CEO und Chairman von Take-Two, bezeichnet den sich anbahnenden Deal als einen „aufregenden Moment“ für die Firma. Es sei eine Möglichkeit, „unser branchenführendes kreatives Talent und unser Portfolio an eigenem geistigen Eigentum“ weiter zu stärken. Hierbei hebt Zelnick vor allem die „ikonische Borderlands-Franchise“ hervor.

„Dieser Zusammenschluss verbessert das finanzielle Profil unserer bestehenden Projekte mit Gearbox und eröffnet uns die Möglichkeit, unser langfristiges Wachstum zu steigern, indem wir die gesamten Ressourcen von Take-Two für alle spannenden Initiativen von Gearbox nutzen“, erklärt der Take-Two-CEO abschließend.

„Der Zusammenschluss mit Take-Two Interactive und 2K wird Gearbox dabei helfen, die nächste Stufe zu erreichen“, erklärt Randy Pitchford, Gründer und CEO von Gearbox Entertainment. Zudem hätten beide Unternehmen in der Vergangenheit „wiederholt ihr Engagement für unseren Motor der Kreativität, des Glücks und des Profits bewiesen. […] Ich freue mich unglaublich auf das, was wir jetzt erreichen können, wo wir voll und ganz auf einer Linie sind.“

Wie wird Gearbox Entertainment in die Take-Two-Unternehmensstrukturen integriert? Laut dem Bericht wird Gearbox als Unternehmen innerhalb von 2K agieren. Die Leitung des Studios bleibt weiterhin in den Händen von Randy Pitchford. Das beinhaltet die Gearbox-Studios in Frisco (Texas) Montreal (Kanada) und Quebec City (Kanada).

Was ist eure Meinung von der bevorstehenden Übernahme von Gearbox durch Take-Two?

Weitere Meldungen zu Gearbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren