Borderlands 4: Führung neu ausgerichtet & ein Reboot für Tiny Tina’s Wonderlands 2 – Gerücht

Wie in dieser Woche berichtet wurde, steht die Embracer Group kurz vor dem Verkauf von Gearbox Software. Wie Kotaku erfahren haben möchte, wirkten sich die Sparmaßnahmen, die Embracer 2023 in die Wege leitete, auch auf die Projekte des texanischen Entwicklerstudios aus.

In diesem Jahr setzt die in eine finanzielle Schieflage geratene Embracer Group ihren Sparkurs rigoros fort. Maßnahmen, denen zuletzt nicht nur hunderte Arbeitsplätze zum Opfer fielen.

Zudem steht aktuellen Berichten zufolge der Verkauf des texanischen Entwicklerstudios Gearbox Software bevor. Entsprechen die Angaben diverser Insider den Tatsachen, dann wird der Verkauf des Studios in diesem Monat offiziell angekündigt. Doch wie wirkten sich die bereits im letzten Jahr angekündigten Einsparungen und der nahende Verkauf von Gearbox Software auf die Projekte des Studios aus?

Wie Kotaku unter Berufung auf zwei mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, führte die Entwicklung, die die Embracer Group in den letzten Monaten durchmachte, auch bei Gearbox Software zu einer kreativen Umwälzung.

Demnach stellten die Gearbox-Entwickler die Arbeiten an „aufregenden neuen Marken“ im Jahr 2023 zurück, um sich auf die Fertigstellung von „Borderlands 4“ zu konzentrieren.

Wie steht es um Borderlands 4 & Tiny Tina’s Wonderland 2?

Weiter wiesen die von Kotaku zitierten Quellen darauf hin, dass sich die Unsicherheit, die die finanzielle Schieflage der Embracer Group hervorrief, auch bei Gearbox Software bemerkbar machte. Unter anderem sollen sich diverse Führungskräfte aufgrund dessen dazu entschieden haben, das Studio zu verlassen.

„Eine Fortsetzung zu Borderlands 3 hat einige Umstrukturierungen in seinem Führungsteam erlebt, während Gearbox versucht, es über die Ziellinie zu bringen. Gleichzeitig erfuhr eine Fortsetzung zu Tiny Tina’s Wonderlands einen Soft-Reboot. Die Quellen berichten gegenüber Kotaku, dass beide Projekte immer noch sehr vielversprechend sind und gut vorankommen“, so Kotaku.

„Allerdings haben die Umwälzungen zu Unsicherheitsgefühlen auf dem Studioboden beigetragen. ‚Wir haben wegen dieser Situation leitende Angestellte verloren‘, behauptete ein weiterer Entwickler.“

Bislang kündigte Gearbox Software weder „Borderlands 4“ noch „Tiny Tina’s Wonderland 2“ offiziell an. Allerdings verdichteten sich in den letzten Tagen die Hinweise, dass die Enthüllung von „Borderlands 4“ im Rahmen der PAX East 2024 erfolgen könnte. In diesem Jahr findet das Event vom 21. bis zum 24. März 2024 statt.

Der Nachfolger zu „Tiny Tina’s Wonderland“ wiederum tauchte Ende 2023 im Lebenslauf eines technischen Direktors von Gearbox Software auf. Zudem versprach Studio-CEO Randy Pitchford bereits im September 2022, dass wir uns auf weitere „Tiny Tina’s Wonderland“-Spiele freuen dürfen.

Konkreter wurde er dabei allerdings nicht.

Quelle: Kotaku

