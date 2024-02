Borderlands-Film: Trailer zeigt Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black und reichlich Action

Nachdem mit einem Teaser der heutige Trailer zur Verfilmung von “Borderlands” angekündigt wurde, liegt das Video mittlerweile in voller Pracht vor. Zuschauer erhalten erstmals einen umfassenderen Blick auf das, was in wenigen Monaten in den Kinos zu sehen sein wird.

Im Trailer zu “Borderlands” tauchen die wichtigsten Charaktere auf. Ebenfalls rücken verschiedene Schauplätze von Pandora in den Fokus.

Claptrap auf der Suche nach der Atlas-Tochter

Die Geschichte rückt Lilith, eine bekannte Gesetzesbrecherin mit einer geheimnisvollen Vergangenheit, in den Mittelpunkt. Sie kehrt widerwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück und geht dem Auftrag nach, die verschwundene Tochter des mächtigen Atlas zu finden.

Für diese Mission stellt Lilith ein Team zusammen – bestehend aus dem ehemaligen Elite-Söldner Roland, der jungen und wilden Sprengmeisterin Tiny Tina sowie ihrem muskulösen Beschützer Krieg. Unterstützt werden sie vom Roboter Claptrap und weiteren Figuren.

Nachfolgend der heutige Trailer zu Borderlands:

Zu den bestätigten und schon gestern auf Bilder gezeigten Darstellern gehören:

Claptrap – Jack Black

Lilith – Cate Blanchett

Patricia Tannis – Jamie Lee Curtis

Tiny Tina – Ariana Greenblatt

Roland – Kevin Hart

Krieg – Florian Munteanu

Regie führte Eli Roth, der zusammen mit Joe Crombie auch das Drehbuch verfasste. Die Handlung greift Ideen und Charaktere aus der Spielereihe auf, spielt jedoch in einem alternativen „Borderlands“-Universum, das von der Handlung der Spiele abweicht.

Auch zu einer anderen Produktion liegt ein neuer Trailer vor:

Wir werden am 9. August 2024 erfahren, welchen Eindruck der vollständige Film macht. Denn an diesem Tag kommt es zur öffentlichen Premiere des Streifens, der sich seit mehreren Jahren in der Produktion befindet.

Das Filmposter liegt ebenfalls vor:

Wie geht es mit Borderlands weiter?

Ein neues Spiel könnte folgen: Das zumindest deutete der Gearbox-Chef Randy Pitchford in einem Interview an, ohne den Namen selbst zu nennen.

Der Entwickler ist in den Händen der kriselnden Embracer Group, die das Studio womöglich abstoßen möchte. Entsprechende Gerüchte waren schon 2023 im Umlauf.

