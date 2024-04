Project Awakening: Jahre nach der beeindruckenden Enthüllung gibt es endlich ein Lebenszeichen

Mittlerweile sind seit der offiziellen Enthüllung von "Project Awakening" fast acht Jahre ins Land gezogen. Nachdem es um den Titel über Jahre sehr still wurde, lieferten uns die Entwickler von Cygames in dieser Woche endlich ein Lebenszeichen.

Nach mehreren Verschiebungen veröffentlichten die Entwickler von Cygames ihr neuestes Werk „Granblue Fantasy: Relink“ im Februar für den PC und die PlayStation-Konsolen.

Der eine oder andere wird sich sicherlich daran erinnern, dass es sich bei „Granblue Fantasy: Relink“ nicht um das einzige Rollenspiel handelt, an dem Cygames in der Vergangenheit arbeitete. Stattdessen kündigte das Studio bereits im August 2016 die laufende Entwicklung von „Project Awakening“ an.

Ein erster Trailer, der seinerzeit für einigen Wirbel sorgte, folgte im Jahr 2018. Anschließend wurde es abgesehen von der Aussage, dass „Project Awakening“ für die PS5 erscheinen könnte, recht still um das Fantasy-Rollenspiel. Erst in dieser Woche lieferte uns Cygames ein neues Lebenszeichen.

Es wird weiter an Project Awakening gearbeitet

Wie das Studio betonte, müssen wir uns um „Project Awakening“ keine Sorgen machen. Denn trotz der Infoflaute der vergangenen Jahre wurde das Rollenspiel nicht eingestellt und befindet sich weiterhin in Entwicklung. Weiter heißt es, dass die wartende Community in den nächsten Wochen mit Updates versorgt werden soll.

„Wir arbeiten hinter den Kulissen hart daran, Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bleibt in den nächsten Monaten für weitere Updates am Ball. Danke für eure anhaltende Unterstützung“, so Cygames in einem aktuellen Tweet. Aussagen, die auf eine mögliche Präsentation in diesem Jahr hindeuten könnten.

Als Schauplatz für die erneute Enthüllung von „Project Awakening“ würden sich Events wie das Summer Game Fest anbieten. In diesem Jahr findet das von Geoff Keighley moderierte Event am 7. Juni um 22 Uhr unserer Zeit statt.

Entwickler möchten mit frischen Ideen punkten

Was uns mit „Project Awakening“ spielerisch geboten wird, ist nach wie vor unklar. In einem 2019 veröffentlichten Interview wiesen die Macher von Cygames darauf hin, dass sie bei der Art und Weise, wie ihr euren Charaktere weiterentwickeln könnt, gerne neue Wege gehen und von klassischen Level-Ups und damit verbundenen Steigerungen der Statuswerte Abstand nehmen wollten.

Ende 2021 wiederum hieß es, dass das Team großen Wert auf eine effiziente Entwicklung legte und bei der Gestaltung der Spielwelt auf von Hand entworfene Inhalte wie die prozedurale Generierung von Inhalten gleichermaßen setzte. In wie weit diese Aussagen und verfolgten Konzepte noch aktuell sind, ist unklar.

Zudem steht die Frage im Raum, für welche Plattformen „Project Awakening“ mittlerweile vorgesehen ist. Eventuell erfahren wir in den nächsten Monaten mehr.

