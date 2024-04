Watch Dogs: Wurde die Serie von Ubisoft begraben?

Vor zehn Jahren brachte Ubisoft den ersten Teil der “Watch Dogs”-Reihe auf den Markt. 2016 folgte mit “Watch Dogs 2” ein Sequel, bevor die Franchise mit “Watch Dogs Legion” bzw. der Erweiterung “Bloodline” einen vorläufigen Abschluss fand.

Die Entwicklung eines neuen Spiels gab Ubisoft bislang nicht bekannt. Und sollten sich aktuelle Gerüchte bewahrheiten, könnte sich der französische Publisher gänzlich von der Serie verabschiedet haben.

Normalerweise tot und begraben

Ein vermeintlicher Insider, der laut PSU schon zuvor korrekt über Ubisoft-Spiele geplaudert hatte, möchte erfahren haben, dass die “Watch Dogs”-Serie nicht mehr fortgesetzt wird, einschließlich des nächsten geplanten Spiels in diesem Universum.

Interessant ist auch, dass der Leaker einen Battle-Royale-Titel erwähnt, der ziemlich “originell” gewesen sein soll.

“Watch Dogs ist normalerweise tot und begraben. Der Flop von Legion hat die Pläne für die Lizenz zerstört (darunter ein ziemlich originelles Battle Royale)“, so @xj0nathan auf Twitter/X.

Watch Dogs est normalement mort et enterré. Le bide de Legion a détruit les projets sur la licence (dont un Battle Royale assez original) — j0nathan (@xj0nathan) April 21, 2024

In der Zeit nach dem Launch von “Legion” gab Ubisoft bekannt, dass man sich künftig ausschließlich auf die wichtigsten Marken konzentrieren werde, was vor allem reichlich “Assassin’s Creed” bedeutet.

Legion bekam wenig Zustimmung von Spielern

“Watch Dogs Legion” kam im Oktober 2020 mit einem Metascore von 76 auf den Markt. Mit einem User-Score von 6,2 zeigten sich die Spieler weniger zufrieden. Aktuelle Verkaufszahlen liegen nicht vor. Allerdings sollen allein in der ersten Woche rund zwei Millionen Digitalverkäufe zustande gekommen sein.

Turbulenzen gab es bereits beim ersten “Watch Dogs”. Nachdem das Spiel auf der E3 2012 mit einer überragenden Gameplay-Demonstration vorgestellt wurde, sah es 2014 zur Markteinführung nicht annähernd so gut aus. Insgesamt konnte der Titel aber weitgehend überzeugen.

Falls ihr euch einen Eindruck davon verschaffen möchtet: Die „Watch Dogs Complete Edition” ist derzeit mit einem 80-Prozent-Rabatt im PlayStation-Store erhältlich. Damit sank der zu zahlende Betrag auf 5,99 Euro. Zuletzt wurde der Preis im September des vergangenen Jahres erreicht.

Irritationen rund um Far Cry 7

Während die angebliche Kompletteinstellung der “Watch Dogs”-Reihe etwas ist, das von Ubisoft längst nicht bestätigt wurde, lohnt ein Blick auf die weiteren Gerüchte von @xj0nathan. So brachte er vor einigen Tagen einen vermeintlichen Hinweis darauf in den Umlauf, dass Cillian Murphy an “Far Cry 7” beteiligt sein könnte.

Si rien ne change d'ici là 😌 pic.twitter.com/96HQvYHZfb — j0nathan (@xj0nathan) April 20, 2024

Später dementierte er diese Annahme. „Achtung: Ich habe NIEMALS gesagt, dass Cillian Murphy im Spiel mitspielen wird. Das Bild bedeutet etwas anderes.“

In Bezug auf die Presse erklärte er später: “Marionetten. Aber zumindest sieht jeder, wie erbärmlich die Medien geworden sind, indem sie den kleinsten Krümel extrapolieren.” Daher bleibt zu hoffen, dass die Aussagen zu “Watch Dogs” mehr Substanz haben.

