Embracer Group: Eine lange Liste von Fehlern – CEO Wingefors stellt sich der Kritik

Mit der Aufteilung in drei unterschiedliche Unternehmen schloss die Embracer Group ihre Umstrukturierung kürzlich ab. Ergänzend dazu räumte CEO Lars Wingefors in einem Interview eine lange Liste mit Fehlern ein.

Nachdem die Embracer Group über Jahre Studios und zahlreiche Marken aufkaufte, führte ein geplatzter 2-Milliarden-Deal 2023 dazu, dass die Mediengruppe in eine finanzielle Schieflage rutschte. Um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, leitete die Embracer Group umfangreiche Umstrukturierungen in die Wege.

Im Zuge der Maßnahmen wurden mehr als 1.400 Mitarbeiter entlassen, Projekte eingestellt, bekannte Studios wie Volition („Saints Row“) geschlossen und Niederlassungen wie Saber Interactive oder Gearbox Software in die Unabhängigkeit entlassen oder verkauft. Im finalen Schritt teilten die Verantwortlichen die Embracer Group in drei einzelne Unternehmen auf, die alle an der Börse von Stockholm gelistet werden.

In einem aktuellen Interview stellte sich Embracer-CEO Lars Wingefors kritischen Fragen und räumte ein, dass sein Unternehmen in der Vergangenheit gleich „eine ganze Reihe von Fehlern beging“. Eine Entwicklung, an der er keineswegs unschuldig sei, wie Wingefors eingestand.

Embracer vertraut auf seine neue Struktur

Zur Entwicklung der letzten Monate führte Wingefors aus: „Als Führungskraft und Besitzer muss man manchmal die Schuld auf sich nehmen und demütig sein, wenn man Fehler gemacht hat und etwas hätte anders machen können. Ich bin sicher, dass ich viel Kritik verdient habe, aber ich denke nicht, dass mein Team oder meine Unternehmen all diese Kritik verdienen.“

„Ich könnte einen Großteil dieser Schuld auf mich nehmen. Letztendlich muss ich aber an die Mission glauben, die wir uns vorgenommen haben, und die ist immer noch gültig. Und jetzt ermöglichen wir das durch diese [neue] Struktur“, ergänzte Wingefors.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er seiner Meinung nach auch weiterhin das Vertrauen der Unternehmen beziehungsweise ihrer CEOs genießt, die der Embracer Group in den letzten Jahren beitraten.

Wingefors spricht von einer harten Zeit

Trotz allem habe die Entwicklung der vergangenen Monate natürlich Spuren hinterlassen, wie Wingefors abschließend einräumte. „Ich habe immer noch das Gefühl, das Vertrauen von vielen, wenn nicht allen, meiner wichtigsten Unternehmer und CEOs zu besitzen, die sich der Gruppe angeschlossen haben“, sagte Wingefors.

„Es war schwierig, aber ich denke, sie alle glaubten an die Mission von Embracer. Sie verstehen auch, dass sich die Welt verändert hat, wir müssen uns anpassen.“

„Es ist schmerzhaft. Wir können nicht alle Spiele machen, die wir vor drei Jahren machen wollten. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir werden weiterhin Spiele machen. Wir haben immer noch eine der größten, wenn nicht die größte, Spiele-Pipeline in der Branche“, so der CEO der Embracer Group abschließend.

„Und wir haben großartige Pläne für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte.“

Quelle: Videogames Chronicle

