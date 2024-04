Final Fantasy 7 Remake Part 3: Fungiert laut Autor als „Vorhang für die neuen Charaktere“

Schon kurz nach dem Release von „Final Fantasy 7: Rebirth“ Ende Februar lieferten uns die Entwickler von Square Enix das erste kleine Status-Update zum dritten Akt des Remakes.

Wie die Verantwortlichen bestätigten, blieb das eingespielte Entwicklerteam weitestgehend zusammen und peilt derzeit eine Veröffentlichung im Jahr 2027 an. Ein weiteres interessantes Detail entdeckte die Community im „Final Fantasy 7 Remake: Material Ultimania Plus“ genannten Buch.

Hier gingen die Entwickler nämlich unter anderem auf die neuen Charaktere des Remakes ein, die im originalen „Final Fantasy 7“ aus dem Jahr 1997 nicht vertreten waren. So bestätigte Szenario-Autor Hiroaki Iwaki, dass wir uns im dritten Akt des Remakes auf ein Wiedersehen mit den Neuzugängen freuen dürfen.

Optionale Nebenmissionen erweitern die Handlung

Wie Iwaki ausführte, versteht sich der dritte und finale Teil quasi als ein „Vorhang für die neuen Charaktere“. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die Spielerinnen und Spieler über einen Schwung optionaler Missionen freuen dürfen, in denen die Autoren auf die Geschichten und die Hintergründe der neuen Charaktere eingehen.

Auf diesem Wege soll es euch ermöglicht werden, weitere Details zu den neuen Charakteren in Erfahrung zu bringen, sofern ihr Interesse daran habt. Weitere Details zum Aufbau der Geschichte oder der optionalen Missionen gingen aus dem in „Final Fantasy 7 Remake: Material Ultimania Plus“ abgedruckten Interview leider nicht hervor.

Da intern aktuell auf einen Release im Jahr 2027 hingearbeitet wird, dürfte auch noch etwas Zeit ins Land ziehen, ehe wir mit handfesten Details zum dritten Akt des „Final Fantasy 7: Remakes“ und dessen Inhalten versorgt werden.

Arbeiten an der Geschichte abgeschlossen

In diesem Monat bestätigte Yoshinori Kitase, der Produzent des Remakes, dass die Arbeiten am finalen Part entsprechende Fortschritte machen. Demnach schlossen die Autoren die Arbeiten an der Geschichte des Rollenspiels bereits erfolgreich ab. Derzeit bereitet sich das Team auf die Vertonung der Geschichte und Dialoge vor.

Wie Creative Director Tetsuya Nomura ergänzte, dürfen wir uns im dritten Teil des Remakes möglicherweise auf ein neues Element freuen, das im damaligen „Final Fantasy 7“ nicht enthalten war.

Konkreter wurde Nomura diesbezüglich leider nicht. Stattdessen führte er lediglich aus: „Er merkt an, dass Kitase ihm die Idee vorgeschlagen hat, etwas aufzunehmen, das sehr wichtig ist, obwohl es nicht im Originalspiel enthalten war.“

„Und Nomura überlegt, wie er es umsetzen soll. Er glaubt, dass es die Menschen sicherlich glücklich machen wird, wenn sie es gut hinbekommen.“

