Xbox: Einige Publisher sollen an der Unterstützung der Microsoft-Konsole zweifeln

Wer in den letzten Monaten die Hardware-Verkäufe in Europa beobachtet, dürfte bemerkt haben, dass sich die Xbox-Konsolen auf dem absteigenden Ast befinden. Aufgrund dieser Entwicklungen sollen sich inzwischen einige Publisher die Frage stellen, ob sich eine Unterstützung der Xbox überhaupt noch lohnen würde. Dies legt zumindest ein aktueller Podcast von GamesIndustry.biz nahe, in dem sich unser Kollege Christopher Dring genau in dieser Sache äußert.

Dring sagt etwa, was er von der diesjährigen Game Developer Conference (GDC) mitgenommen habe, sei, dass Xbox als Hardware-Hersteller „in echten Schwierigkeiten“ stecken würde.

„Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe gemacht haben, sie zu unterstützen“

Darüber hinaus habe er von zwei Unternehmen, einem größeren und einem nicht ganz so großen, gehört, „dass die Performance der Xbox in Europa einfach stagniert. […] Sie können unsere monatliche Berichterstattung über den Spielemarkt verfolgen und sehen, dass die Xbox-Verkäufe zurückgehen, und zwar das ganze letzte Jahr hindurch und in diesem Jahr noch stärker“, führt Dring anschließend weiter aus. Ereignisse, die einige Publisher zum Nachdenken bringen würden.

Angeblich sollen inzwischen verschiedene Publisher darüber nachdenken, ob es sich überhaupt noch lohnt, die Xbox-Konsolen weiterhin zu unterstützen. Christopher Dring habe von einem „großen Unternehmen“, das im letzten Jahr „ein großes Spiel“ auf den Markt gebracht hat, erklärt bekommen: „Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe gemacht haben, sie zu unterstützen.“

Könnte neue Xbox-Hardware die Wende bringen? Angeblich ist ein Xbox-Handheld in Arbeit:

Bereits in einem früheren Podcast hätten Dring und seine Kollegen erwähnt, dass einige Händler in Europa ihr Xbox-Angebot, sowohl Hardware als auch Software, reduzieren würden. Inzwischen würde es jedoch auch Drittanbieter geben, die sagen:

„Wir investieren viel Mühe, um eine Version der Serie S und eine [Series] X-Version eines Spiels zu entwickeln, obwohl, um ehrlich zu sein, der Markt für uns PC und PS5 ist.“

Könnte der Großteil der Xbox-Exclusives für PlayStation erscheinen?

Doch das war noch nicht alles, denn im selben GamesIndustry.biz-Podcast geht Christoper Dring auch die mögliche Zukunft der Xbox-Exclusives ein. Bekanntlich ging vor einigen Wochen ein kleines Beben durch die Spielelandschaft, als Microsoft den Release einiger zuvor auf Konsolen Xbox-exklusiven Titel auf der PlayStation bestätigt hat. Doch was wäre, wenn „Hi-Fi Rush“, „Sea of Thieves“ & Co. nur der Anfang gewesen wären?

„Soweit ich weiß, werden die meisten [Xbox-First-Party-Spiele] irgendwann [für die PS5] erscheinen, vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie Xbox es für wahrscheinlich hält.“ Hiermit eng verbunden sei auch seine Ansicht, dass Microsofts Xbox-Sparte als Hardware-Hersteller Probleme haben würde.

Dass Microsoft zumindest darüber nachdenkt, verschiedene Xbox-Exclusives auch auf PlayStation-Systeme zu bringen, deckt sich mit diversen Berichten der letzten Monate. Verschiedene bekannte Insider sagten etwa, dass darüber nachgedacht werde, selbst große Exklusivspiele wie das Sci-Fi-Epos „Starfield“ oder das kommende Action-Adventure „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf die Konkurrenzplattform zu bringen.

Selbst Xbox-Aushängeschilder wie die „Halo“-Franchise oder die „Gears of War“-Reihe sollen zumindest zeitweise Gegenstand dieser Überlegungen gewesen sein. Offiziell hat Microsoft bisher allerdings keine Pläne, weitere große Xbox-Exclusives auf PlayStation zu veröffentlichen.

Was ist eure Meinung zu den Äußerungen rund um die weitere Unterstützung der Xbox?

