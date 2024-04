Microsoft: Im PlayStation-Store erfolgreicher als Sony selbst

Anfang des Jahres kamen zahlreiche Gerüchte auf, darunter die Behauptung, dass Microsoft zu einem Multiplattform-Publisher wird und das Konsolengeschäft aufgibt.

Während eine weitere Hardware offiziell geplant ist und den “größten technologischen Sprung” hinlegen soll, ist die Rolle als Multiplattform-Publisher im Grunde längst gefestigt.

Microsofts wachsende Präsenz im PlayStation-Store

Es ist lediglich ein Blick in den PlayStation-Store notwendig, um Microsofts wachsende Rolle auf externen Plattformen zu erkennen. So gehören mehrere Spiele, die sich nach der Übernahmewelle im Besitz der Redmonder befinden, auf den PlayStation-Konsolen zu den meistverkauften Games.

Dass Activisions “Call of Duty” an vorderster Font mitmischt, ist die Regel. Entsprechend verweilt “Call of Duty: Modern Warfare 3″ momentan auf Platz 3 der meistverkauften Spiele im PS-Store. Mehrere Games der Redmonder bzw. der übernommenen Studios und Publisher folgen, darunter “Fallout 4” und “Grounded”.

Insgesamt ist Microsoft siebenmal in der Top 25 der momentan erfolgreichsten Spiele bzw. Spielbestandteile vertreten und damit häufiger als Sony selbst.

Die aktuelle Top 25 im PlayStation Store:

EA Sports FC 24

Fortnite

Call of Duty: Modern Warfare 3

Grand Theft Auto 5

Helldivers 2

Overwatch 2 – Saison 10

Fallout 4

Grounded

Sea of Thieves

WWE 2K24

Train Sim World 4

NBA 2K24

Minecraft

Honkai: Star Rail

Dragon’s Dogma 2

Rainbow Six Siege

Roblox

Genshin Impact

Stellar Blade

Destiny 2

War Thunder

Apex Legends

Fallout 76

Final Fantasy 16

Red Dead Redemption 2

Bei “Destiny 2” handelt es sich nicht um das Spiel ansich, sondern um ein Upgrade, das mit 25 Cent gelistet wird. Zudem sind etliche Free-to-Play-Spiele in der Liste der „meistverkauften Spiele“ dabei. Wie die Berechnung erfolgt, ist nicht zweifelsfrei klar. Bei einigen gibt es eine Bezahlschranke von 25 Cent.

Natürlich stellt die aktuelle Top 25 nur eine Momentaufnahme dar und die vertretenen Spiele von Microsoft bzw. der übernommenen Publisher werden nicht dauerhaft vorn mitmischen.

“Grounded” etwa kam gerade erst auf den Markt. “Sea of Thieves” steht vor der Veröffentlichung. Und die “Fallout”-Spiele profitieren von einem Hype rund um Amazons “Fallout”-Serie auf Prime sowie einem Preisnachlass. Auch die Season 10 von “Overwatch” ging in dieser Woche an den Start.

Größter Hardware-Sprung in der neuen Generation

Mit den Charts wird aber auch deutlich, warum sich Microsoft verstärkt konkurrierenden Plattformen zuwendet und die einst exklusiven Spiele für PS5 und Co veröffentlicht: PlayStation und Nintendo haben die deutlich größere Installationsbasis und bieten erheblich mehr Umsatzpotential als die eigene Plattform.

Zum Thema:

Letztlich bleibt die Frage offen, was Xbox-Präsidentin Sarah Bond meint, wenn sie in Bezug auf die nächste Generation vom „größten technologischen Sprung in einer Generation“ spricht. Es klingt nicht nach einer Hardware, bei der es sich nur um eine leistungsstärkere Konsole handelt. Auch von Hardware-Paradigmenwechseln war kürzlich die Rede.

