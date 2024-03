Wind Breaker: Neuer Trailer enthüllt den Starttermin der actionreichen Anime-Serie

Mit „Wind Breaker“ startet schon bald eine neue actionreiche Anime-Serie, die Hit-Potential besitzt, und die wir euch schon in unserem Anime-Jahresausblick 2024 kurz vorgestellt hatten. Ein frischer Trailer enthüllt nun den Start der neuesten Show von Studio CloverWorks („Spy x Family“). Zudem gaben die Macher auf der offiziellen Website weitere Synchronsprechers sowie die Opening- und Ending-Songs bekannt und präsentierten zusätzlich noch ein neues Key Visual.

Das gut zweiminütige Video sowie das neue Key Visual zu „Wind Breaker“ könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen. So könnt ihr euch schon einmal ein wenig auf den Start der Action-Komödie am 4. April 2024 einstimmen.

Neues Werk der Horimiya-Macher startet Anfang April 2024

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Haruka Sakura, der als Erstklässler an die Furin Oberschule wechselt. Deren Schüler sind nicht unbedingt für ihre Intelligenz, sondern vor allem für ihre überwältigende Stärke bekannt. Ihre Kraft setzen die Schüler sogar dazu ein, um ihre Stadt zu beschützen. All das interessiert Haruka allerdings herzlich wenig, denn er will sich einfach nur an die Spitze kämpfen und beweisen, dass er der Stärkste von allen ist!

Das scheint sich jedoch schwieriger zu gestalten als gedacht, denn seine Mitschüler nehmen ihre Verpflichtungen gegenüber ihrer Stadt überaus ernst. Dementsprechend scheint kaum jemand von ihnen daran interessiert zu sein, einen Streit mit Haruka vom Zaun zu brechen. Ob sich unser junger Protagonist wirklich in der Rangordnung nach oben kämpfen kann? Oder können ihn seine Mitschüler doch davon überzeugen, seine Kraft sinnvoll einzusetzen?

„Wind Breaker“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Autor und Zeichner Satoru Nii, die seit 2021 im Magazine Pocket des Kodansha-Verlags („Attack on Titan“) erscheint und bisher über 120 Kapitel umfasst. Inzwischen befinden sich mehr als 1,22 Millionen Kopien der Action-Comedy-Reihe im Umlauf. Hierzulande erscheint der Manga beim Tokyopop-Verlag, der bis jetzt 5 Bände veröffentlicht hat. Band 6 folgt am 13. März 2024.

Die „Wind Breaker“-Anime-Serie entsteht in Sonys hauseigenem Animationsstudio CloverWorks („Horimiya“). Den Posten des Regisseurs bekleidet Toshifumi Akai („Fate/Grand Order: Absolute Demonic Front – Babylonia“), während sich Hiroshi Seko („Jujutsu Kaisen“) um die Serienkomposition kümmert. Taishi Kawakami („Akebi’s Sailor Uniform“) verantwortet die Charakterdesigns und Ryō Takahashi („SK8 the Infinity“) komponiert die Musik.

Singer-Songwriter natori steuert mit „Zettai Reido“ (Absolute Zero) den Opening-Song der Action-Komödie bei. Der Ending-Song „Muteki“ (Unbeatable) stammt indes von Sängerin Young Kee. Wie eingangs bereits erwähnt, wurden des Weiteren noch einige neue Synchronsprecher enthüllt. Die wichtigsten Haupt- und Nebencharaktere sprechen:

Yuma Uchida (Reo Mikage in „Blue Lock“) spricht Haruka Sakura

(Reo Mikage in „Blue Lock“) spricht Haruka Sakura Koki Uchiyama (Kei Tsukishima in „Haikyu!!“) spricht Kyо̄tarо̄ Sugishita

(Kei Tsukishima in „Haikyu!!“) spricht Kyо̄tarо̄ Sugishita Nobunaga Shimazaki (Eugeo in „Sword Art Online: Alicization“) spricht Hayato Suо̄

(Eugeo in „Sword Art Online: Alicization“) spricht Hayato Suо̄ Yuichi Nakamura (Satoru Gojo in „Jujutsu Kaisen“) spricht Hajime Umemiya

(Satoru Gojo in „Jujutsu Kaisen“) spricht Hajime Umemiya Ryota Suzuki (Ryuusui Nanami in „Dr. Stone: New World“) spricht Tōma Hiragi

(Ryuusui Nanami in „Dr. Stone: New World“) spricht Tōma Hiragi Shoya Chiba (Kiyotaka Ayanokouji in „Classroom of the Elite“) spricht Akihiko Nirei

(Kiyotaka Ayanokouji in „Classroom of the Elite“) spricht Akihiko Nirei Kengo Kawanishi (Muichirou Tokitou in „Demon Slayer“) spricht Taiga Tsugeura

(Muichirou Tokitou in „Demon Slayer“) spricht Taiga Tsugeura Toshiyuki Toyonaga (Popp in „Dragon Quest: The Adventure of Dai“) spricht Mitsuki Kiryu

(Popp in „Dragon Quest: The Adventure of Dai“) spricht Mitsuki Kiryu Ikumi Hasegawa (Vladilena Milizé in „86 Eighty-Six“) spricht Kotaha Tachibana

„Wind Breaker“ startet am 4. April 2024 im japanischen TV. Ob die Serie zeitnah auch hierzulande verfügbar sein wird, etwas in Form eines Simulcasts, ist aktuell noch unbekannt.

Wind Breaker PV

Wind Breaker Key Visual

Freut ihr euch auf die kommende Anime-Serie „Wind Breaker“?

