Crunchyroll: Das sind die Animes der Frühlings-Season 2024

Im Frühling wartet wieder eine neue Season, in der der Streamingdienst Crunchyroll sein Angebot erweitert. Zu den Highlights zählen „Kaiju No. 8“, „Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf“ und „Wind Breaker“.

Neues Quartal, neue Animes! Crunchyroll ist einer der größten Anbieter für Animes und fügt seiner Bibliothek kontinuierlich neue Serien hinzu. Auch in der kommenden Frühlings-Season 2024 wird es wieder neue Animes geben, die Abonnierende sich anschauen können.

Nun hat Crunchyroll vorgestellt, welche Animes ab April 2024 laufen werden. Darunter gibt es einige Highlights, auf die sich Fans freuen dürfen.

Das sind die neuen Animes der Frühlings-Season 2024

Zu den Highlights der kommenden Season zählen „Kaiju No. 8“, „Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf“ und „Wind Breaker“. „Kaiju No. 8“ haben wir euch bereits in einem eigenen Artikel vorgestellt und zu „Wind Breaker“ gab es erst kürzlich einen neuen Trailer.

Folgende Animes nimmt Crunchyroll ins Programm auf. Die folgenden Daten gelten jeweils für die Ausstrahlung OmU, also die japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln:

„Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf“: 1. April

„Train to the End of the World“: 1. April

„The Banished Former Hero Lives as He Pleases“: 1. April

„Re:Monster“: 1. April

„I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability“: 1. April

„Gods‘ Games We Play“: 1. April

„BARTENDER Glass of God“: 3. April

„A Condition Called Love“: 4. April

„WIND BREAKER“: 4. April

„An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride“: 4. April

„Laid-Back Camp Staffel 3“: 4. April

„Astro Note“: 5. April

„NIJIYON ANIMATION 2“: 5. April

„The Irregular at Magic High School Staffel 3“: 5. April

„THE iDOLM@STER SHINY COLORS“: 5. April

„As a Reincarnated Aristokrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World“: 7. April

„The Duke of Death and His Maid Staffel 3“: 7. April

„Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Staffel 2 Cour 2“: 7. April

„Vampire Dormitory“: 7. April

„Grandpa and Grandma Turn Young Again“: 7. April

„Chillin‘ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers“: 8. April

„Tadaima, Okaeri“: 8. April

„Oblivion Battery“: 9. April

„Viral Hit“: 10. April

„The Many Sides of Voice Actor Radio“: 10. April

„The Misfit of Demon King Academy II (Cour 2)“: 12. April

„Shadowverse Flame: Archen“: 12. April

„Black Butler -Public School Arc-“: 13. April

„Kaiju No. 8“: 13. April

„Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary Part 2“: April 2024

„Kuramerukagari“: Frühling 2024

„Kurayukaba“: Frühling 2024

Daneben gibt es noch vier weitere Animes, die bislang noch nicht bekannt gegeben wurden. Außerdem führt Crunchyroll beliebte Anime-Serien im Simulcast weiter, darunter auch „One Piece“. Der Anime befindet sich gerade im Egghead-Arc.

Quelle: Crunchyroll

