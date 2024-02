Resident Evil 9 und Remakes: Capcom arbeitet Gerüchten zufolge an mehreren Spielen

Wie der auf Horror-Titel spezialisierte Insider und Leaker "Dusk Golem" berichtet, soll Capcom derzeit an mehreren neuen "Resident Evil"-Titeln arbeiten. Darunter "Resident Evil 9" und diversen Remakes.

In der vergangenen Woche kündigte Capcom eine Gold Edition zum erfolgreichen Remake von „Resident Evil 4“ an. Neben dem Hauptspiel befinden sich „Separate Ways“ und diverse kosmetische Extras an Bord.

Kurz nach dieser Ankündigung meldete sich der auf Horrorspiele spezialisierte Industrie-Insider und Leaker „Dusk Golem“ mit unbestätigten Details zur Zukunft der „Resident Evil“-Reihe zu Wort. Laut „Dusk Golem“ soll Capcom derzeit an gleich fünf neuen „Resident Evil“-Projekten arbeiten beziehungsweise arbeiten lassen.

Zum einen haben wir es hier wenig überraschend mit „Resident Evil 9“ zu tun, das unbestätigten Berichten zufolge dieses Jahr enthüllt und 2025 erscheinen soll. Laut „Dusk Golem“ steht den Entwicklern nicht weniger als das größte Budget in der Geschichte der „Resident Evil“-Reihe zur Verfügung.

Zudem war in der Vergangenheit vom bisher längsten Entwicklungszyklus der Reihe und dem möglicherweise letzten nummerierten „Resident Evil“-Abenteuer die Rede.

Arbeitet Capcom an mehreren Remakes?

Neben „Resident Evil 9“ befinden sich laut „Dusk Golem“ gleich mehrere Remakes zu älteren Serienablegern in Entwicklung. Da der Leaker und Insider hier nicht näher ins Detail ging, kann aktuell nur spekuliert werden, welche „Resident Evil“-Titel in Form von Remakes ein Comeback feiern.

In den vergangenen Jahren setzte sich die Community vor allem für ein Remake von „Resident Evil: Code Veronica“ ein. Darüber hinaus wurden im Abspann des „Resident Evil 4“-Remakes Hinweise auf ein Comeback von „Resident Evil 5“ entdeckt. Welche Ableger sonst noch für mögliche Neuauflagen in Frage kommen würden, wird die Zeit zeigen.

Capcom selbst äußerte sich zur Zukunft der „Resident Evil“-Reihe bislang zwar nicht konkret, wies Ende 2023 allerdings darauf hin, dass der kommerzielle Erfolg des „Resident Evil 4“-Remakes auf kurz oder lang zu weiteren Remakes führen wird.

„Wir haben bisher drei Remakes veröffentlicht, und sie wurden alle sehr gut aufgenommen. Da es einem modernen Publikum erlaubt, diese Spiele zu spielen, ist es etwas, das ich als jemand, der diese älteren Spiele liebt, gerne tue, und wir wollen weiterhin mehr machen“, erklärte das Unternehmen im Dezember.

Wann mit der offiziellen Enthüllung weitere Remakes beziehungsweise von „Resident Evil 9“ zu rechnen ist, ließ Capcom bislang offen.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Resident Evil.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren