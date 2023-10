Capcom: Arbeitet an der REX Engine – Resident Evil erreicht beeindruckenden Meilenstein

Wie Capcom bekannt gab, arbeitet das Unternehmen an einem Nachfolger zur hauseigenen RE Engine, der unter dem Namen REX Engine entsteht. Ergänzend dazu wurde der nächste beeindruckende Meilenstein der "Resident Evil"-Reihe bestätigt.

Ergänzend zur Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen verloren die Verantwortlichen von Capcom ein paar Worte über die Zukunft des Unternehmens und kündigten die Arbeiten an einer neuen Engine an.

Diese trägt den Namen REX Engine und versteht sich als offizieller Nachfolger der RE Engine. Auf Basis der RE Engine schickte Capcom diverse erfolgreiche Titel wie „Resident Evil 7“, „Monster Hunter Rise“ oder das in diesem Jahr veröffentlichte Remake zu „Resident Evil 4“ ins Rennen.

Offiziellen Angaben zufolge wird die REX Engine alle Funktionen beziehungsweise Features ihres Vorgängers übernehmen. Zudem planen die Entwickler diverse neue Technologien, mit denen die REX Engine auf die Herausforderungen, die mit der Entwicklung moderner Triple-A-Produktionen einhergehen, zugeschnitten wird.

Laut Capcom werden die Technologien nach und nach umgesetzt, wobei jede Phase einen anderen Aspekt der Spieleentwicklung behandelt. Einige der geplanten Features tragen die Namen RERuntime, REDox und REAssetStream. Bei welchen Titeln die neue Engine erstmals zum Einsatz kommt, wurde nicht verraten.

Resident Evil beeindruckt mit aktuellen Zahlen

Passend zum neuen Geschäftsbericht lieferte Capcom aktuelle Verkaufszahlen zur „Resident Evil“-Reihe. Dem japanischen Unternehmen zufolge erreichte diese kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein. Weltweit verkauften sich die Spiele der Serie demnach mehr als 150 Millionen Mal. Ende Juni war noch von 146 Millionen abgesetzten Spielen die Rede.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg hatten die in den letzten Jahren veröffentlichten Remakes. So verkaufte sich das Remake zu „Resident Evil 2“ im abgelaufenen Quartal weitere 1,18 Millionen Mal und bringt es seit dem Launch im Januar 2019 auf 13,13 Millionen abgesetzte Einheiten.

Das Remake zu „Resident Evil 3“ (2020) fand im letzten Quartal weitere 970.000 Abnehmer und liegt nun bei 8,04 Millionen verkaufen Spielen. Auch das in diesem Jahr veröffentlichte Remake zu „Resident Evil 4“ entwickelte sich für Capcom zu einem Hit. Weltweit wurde das generalüberholte Abenteuer von Leon S. Kennedy bisher 5,45 Millionen Mal verkauft.

Related Posts

Aufgrund der positiven Entwicklung der ersten Jahreshälfte hält Capcom an seinen ausgerufenen Zielen für das restliche Geschäftsjahr fest. Zudem wies das Unternehmen darauf hin, dass die Umsätze mit digitalen Inhalten gesteigert werden sollen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Capcom, Resident Evil.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren