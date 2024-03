4,74 Sterne im PSN: PS5-Metroidvania zum Bestpreis im Angebot

Im PlayStation Store laufen regelmäßig hunderte Deals. Doch in den seltensten Fällen handelt es sich um besondere Angebote mit ungewöhnlichen Preisnachlässen. Viele Games sind in den Sales gar ein Dauergast.

Doch es gibt Ausnahmen, die mit einem Bestpreis gelistet sind und zudem eine Kaufempfehlung darstellen. Das gilt beispielsweise für ein Side-Scrolling-Metroidvania, das erst im vergangenen August für die PS5 auf den Markt kam.

Blasphemous 2 im PSN-Bestpreis im Sale

Günstiger verkauft wird das Side-Scrolling-Metroidvania “Blasphemous 2”. Mit einem Rabatt von 33 Prozent klingt der aktuelle Preisnachlass zwar zunächst nicht besonders hoch. Tatsächlich ist es aber der bisher höchste Rabatt für das Spiel im PSN.

Schon im Oktober und Dezember des vergangenen Jahres gesellte sich “Blasphemous 2” in die Angebotekategorie, allerdings mit höheren Beträgen. Falls ihr den 33-Prozent-Rabatt in Anspruch nehmen möchtet: Nachfolgend ist der Produkteintrag verlinkt. Das Angebot endet am 14. März 2024 um 0:59 Uhr.

PS Store: Blasphemous 2 zum PSN-Bestpreis

Spieler, die eine PS5 mit Disk-Laufwerk besitzen, können sich alternativ bei anderen Händlern umschauen. Bei Amazon zum Beispiel kostet das Side-Scrolling-Metroidvania etwa 25 Euro, was ebenfalls einem Preisnachlass gleichkommt. Als UVP nennt der Händler 34,99 Euro.

Lohnt der Kauf von Blasphemous 2?

Spieler und Tester sind vom Team17-Titel recht angetan. Auf Metacritic kam im Fall der PS5-Version ein Metascore von 84 zustande, der von einem User-Score in Höhe von 7,7 begleitet wurde.

Noisy Pixel zum Beispiel schrieb: “Es macht Spaß, jeden Winkel zu erforschen, aber auch die wunderschöne Grafik und die Atmosphäre werden dich in ihren Bann ziehen. Die Reise ist anstrengend und anspruchsvoll, aber es ist eine höllisch gute Zeit.”

Auch PlayStation-Besitzer scheinen von „Blasphemous 2“ begeistert zu sein. 83 Prozent der Spieler vergaben im PSN die volle Punktzahl. Vier der fünf möglichen Sterne bekam der Titel von zwölf Prozent der Teilnehmer. Insgesamt kam ein PSN-Score von 4,74/5 zustande.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

Falls das Geld momentan weniger locker sitzt und ihr eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennt: Die Essential-Neuzugänge für März 2024 werden morgen freigeschaltet. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das PS Plus-Angebot des Vormonats in Anspruch genommen werden.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren