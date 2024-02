PS4 & PS5: Neuer PSN-Sale mit hunderten Preisnachlässen gestartet

Sony hat im PlayStation Store den nächsten Sale gestartet und die Preise hunderter Games reduziert. Inbegriffen sind ebenfalls Editionen bestimmter Spiele und Erweiterungen.

Bestpreise gibt es auch diesmal in der Regel nicht. Aber im Fall von “Star Wars Jedi: Survivor” etwa wurde der heutige Betrag erst zum zweiten Mal erreicht. Der EA-Titel ist 55 Prozent günstiger für 35,99 Euro im Angebot.

Auch die “Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition” erhielt einen Rabatt, der mit 30 Prozent allerdings deutlich niedriger ausfiel und den Preis von 99,99 auf 69,99 Euro sinken ließ.

Ein weiterer Teil des Sales sind mal wieder einige Ausgaben der “Resident Evil”-Reihe. Das gilt unter anderem für “Resident Evil 7”, das zum wiederholten Male für 7,99 Euro im Angebot ist. “Resident Evil Village” nehmen interessierte Spieler für 15,99 statt 39,99 Euro mit. Das Horrorspiel unterstützt das Virtual-Reality-Headset PS VR2. Die “Resident Evil Village Gold Edition” kostet 19,99 statt 49,99 Euro, allerdings nicht zum ersten Mal.

Ratchet & Clank, The Last of Us und mehr

Das Bundle “Little Nightmares I & II” gibt es für 14,99 statt 49,99 Euro. Zumindest für PS Plus-Mitglieder war das Paket schon einmal günstiger zu haben. Wer nur “Little Nightmares II” benötigt, wird im neusten PSN-Sale für 9,89 statt 29,99 Euro fündig.

“Sonic Superstars” kann zum zweiten Mal für 35,99 statt 59,99 Euro mitgenommen werden. “Ratchet & Clank: Rift Apart” wechselt für 39,99 statt 79,99 Euro den Besitzer. “A Plague Tale: Requiem” war im Januar Teil des PS Plus-Angebotes. Wer die Aufnahme verpasst hat, bringt den Titel für 29,99 Euro in den eigenen Besitz und spart 50 Prozent.

Bei der PS5-Version von “The Last of Us Part I” fiel der zu zahlende Betrag auf 49,59 Euro, was einem Rabatt von 38 Prozent entspricht. Der “Goat Simulator 3” wandert 50 Prozent günstiger für 14,99 Euro in die persönliche Bibliothek.

“Persona 5 Royal” erhielt ebenfalls einen 50-Prozent-Rabatt und kostet im Rahmen des laufenden Sales 29,99 statt 59,99 Euro. “Lost Judgment” gibt es für 14,99 Euro. Der Titel ist aber auch Teil der PS Plus-Bibliothek.

Der neue PSN-Sale umfasst wie erwähnt hunderte Deals, sodass in der Gesamtübersicht das eine oder andere spannendere Angebot dabei sein könnte. Die Auflistung wird im Laufe des Tages in der Deal-Kategorie des PlayStation Stores erscheinen. Meist handelt es sich jedoch um wiederkehrende Angebote, die keinen neuen Bestpreis erzielen.

Auch die neuen PS Plus-Spiele für März 2024 werden heute angekündigt. Welche Essential-Games in der kommenden Woche in der Bibliothek landen, erfahren wir um 17:30 Uhr. Der erste Titel wurde schon gestern geleakt.

