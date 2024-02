PS Plus Essential: Erstes März-Spiel geleakt – Ankündigung folgt

Der März klopft an der Tür und verrät in Kürze, welche PS Plus Essential-Spiele Abonnenten in den kommenden Wochen herunterladen können. Die offizielle Ankündigung erfolgt am morgigen Mittwoch. Doch schon heute meldete sich ein bekannter Leaker zu Wort und nannte den ersten Neuzugang beim Namen.

Beim besagten Leaker handelt es sich um “billbil-kun”, der mit vorherigen Aussagen zu PS Plus-Spielen stets richtig lag. Somit kann das erste Spiel quasi als bestätigt angesehen werden.

PS Plus Essential-Leak mit Sifu

Bei einem der PS Plus Essential-Spiele für März 2024 handelt es sich laut “billbil-kun” um “Sifu”, das den Mitgliedern als Standardversion überreicht wird.

Der Titel kam im Februar 2022 auf den Markt und konnte mit einem Metascore von 81 punkten. Der User-Score liegt bei 8.1, während im PlayStation Store 4,31 von fünf möglichen Sternen vergeben wurden.

39,99 Euro kostet “Sifu” bei einem Kauf. Beim letzten Sale sank der Preis auf 13,99 Euro. Es sind Beträge, die sich PS Plus-Mitglieder ab der Essential-Stufe voraussichtlich sparen können.

Zu den beiden anderen Spielen für PS Plus Essential im März 2024 konnte der Leaker keine Informationen auftreiben, sodass die morgige Ankündigung der Neuzugänge abgewartet werden muss.

Der Termin steht quasi fest, da Sony an einem festen Muster festhält. Demnach erfolgt die Enthüllung der Essential-Neuzugänge voraussichtlich am 28. Februar 2024 um 17:30 Uhr. Mit der Freischaltung können Abonnenten am 5. März 2024 um 11 Uhr rechnen. Wir werden berichten.

Mit der Aufnahme der Neuzugänge fliegen die Februar-Spiele aus der Essential-Bibliothek. Abonnenten können sie rechtzeitig sichern und haben im Anschluss einen dauerhaften Zugriff, solange ihre Mitgliedschaft aktiv ist. Nachfolgend die Übersicht über die Februar-Spiele:

So geht es im März 2024 mit PS Plus weiter

Die Essential-Neuzugänge für PS Plus stellen nur den Anfang des März-Angebotes dar. Ebenfalls werden die Stufen Extra und Premium gefüllt. Auch hier lassen sich die voraussichtlichen Termine voraussagen:

Extra/Premium-Ankündigung am 13. März um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung am 19. März gegen 11 Uhr

Im März werden einige Spiele aus den Bibliotheken genommen. Dank der frühzeitigen Ankündigung haben Abonnenten genügend Zeit, das eine oder andere Highlight nachzuholen.

Nachfolgend die Last-Chance-Übersicht:

PlayStation Plus lässt sich in den drei Stufen Essential, Extra und Premium abonnieren. Dafür zahlen Mitglieder zwischen 71,99 und 151,99 Euro pro Jahr. Weitere Einzelheiten zum Sony-Abo sind in unserer PS Plus-Übersicht zusammengefasst.

