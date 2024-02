63 Prozent Rabatt: RPG-Empfehlung mit Metascore 87 im PSN-Sale

Einen großangelegten neuen Sale gab es im PlayStation Store in dieser Woche nicht. Allerdings profitieren Spieler von einem Deal of the Week, der rückblickend betrachtet tatsächlich einen Bestpreis darstellt.

Günstiger verkauft wird ein RPG, das 2021 auf den Markt kam und sowohl bei Testern als auch Spielern punkten konnte. Doch nicht nur das Spiel selbst ist im Angebot. Ebenfalls sanken die Preise der kostspieligeren Editionen samt Erweiterung.

Tales of Arise mit 63 Prozent Rabatt

Beim besagten Angebot handelt es sich um “Tales of Arise”. Das Rollenspiel erschien im September 2021 für PS4 und PS5. Der Deal of the Week, der noch bis zum 29. Februar 2024 gültig ist, lässt den zu zahlenden Betrag auf 14,79 Euro sinken, was einem Rabatt von 63 Prozent entspricht.

Günstiger war “Tales of Arise“ im PlayStation Store bisher nicht im Angebot. Zu beachten ist jedoch, dass “Tales of Arise” in der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus verweilt.

Zum Thema: Tales of Arise im Test – Erwachsene Story im Märchen-Look

Im Sale ist auch die Ende 2023 veröffentlichte Erweiterung “Beyond the Dawn”. Hier fällt der Rabatt geringer aus. Interessenten zahlen 19,79 statt 29,99 Euro. Für PS Plus-Mitglieder sank der Betrag auf 18,29 Euro.

Spieler können ebenfalls zur “Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition” greifen, die das Hauptspiel “Tales of Arise” und die “Beyond the Dawn”-Erweiterung umfasst. Der Preis reduzierte sich um 34 Prozent auf 39,59 Euro. Gegenüber dem Einzelkauf lohnt sich das Paket nicht.

Das volle Programm gibt es mit der Ultimate-Edition.

Für 49,59 statt 79,99 Euro gibt es die “Tales of Arise – Beyond the Dawn Deluxe Edition”. Sie umfasst neben dem Hauptspiel und der Erweiterung ein paar Zusatzinhalte, darunter klassische Kostüme und Musik, Artefakte, Objekte und ein Starterpaket. Noch mehr Content gibt es mit der „Ultimate Edition“, deren Preis um 40 Prozent auf 59,99 Euro fiel.

Nachfolgend ist das Angebot der Woche verlinkt:

Tales of Arise mit Metascore 87

Tester waren 2021 vom Rollenspiel weitgehend begeistert, was im Fall der PS5-Version zu einem Metascore von 87 führte. Mit einem User-Score von 7,9 wurde diese Einschätzung weitgehend bestätigt.

Auch im PlayStation Store schnitt “Tales of Arise” ordentlich ab. 92 Prozent der Besitzer, die ihre Meinung einfließen ließen, vergaben vier oder fünf Sterne, was zu einem PSN-Score von 4,67/5 führte.

Falls “Tales of Arise” nicht auf euer Interesse stößt: Auch der PSN-Sale der Vorwoche ist weiterhin aktiv. Gleiches gilt für eine besondere Shooter-Reihe.

PlayStation Plus-Mitglieder können seit dieser Woche die Neuzugänge der Stufen Extra und Premium laden. Unsere Meldung zu den Spielen öffnet sich hier. Die Essential-Neuzugänge für Februar 2024 werden hier thematisiert.

