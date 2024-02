PS5 & PS4: PSN-Sale mit hunderten Angeboten und Preisnachlässen gestartet

Im PlayStation Store wurden am heutigen Mittwoch zahlreiche Spiele im Preis gesenkt. Wie gewohnt handelt es sich dabei meist um wiederkehrende Angebote.

Das gilt unter anderem für den ersten Deal, der einen Preisnachlass von 80 Prozent bietet. “Far Cry 4” kann für 5,99 Euro mitgenommen werden. Der Preis ist gut, aber nicht selten. Günstiger war der Ubisoft-Shooter allerdings auch im vergangenen Jahr nicht im PSN-Angebot.

Wenn wir den Sonderrabatt für PS Plus-User ausklammern, handelt es sich im Fall von “Moss: Buch 2” um ein besonderes Angebot. Der Titel, der das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 voraussetzt, kostet 14,29 statt 21,99 Euro. Zuvor wurde dieser Preis nur mit Abo erreicht. Der gleiche Betrag gilt für die Version des Vorgänger-Headsets.

Erst zum zweiten Mal für 29,99 Euro verkauft wird die Standardversion von “Remnant 2″. Zuvor lag der Bestpreis bei 34,99 Euro, während jenseits von Sales 49,99 Euro fällig werden. “Returnal” schlägt mit 39,99 statt 79,99 Euro zu Buche. Diesen Betrag könnt ihr euch als PS Plus-Mitglied ab der Extra-Stufe allerdings sparen. Der Titel ist in der Bibliothek.

Burnout, Tomb Raider und mehr

Nicht mehr neu, aber weiterhin beliebt, ist “Mittelerde: Mordors Schatten”. Wer in den zehn Jahre alten Titel hineinschnuppern möchte, ist mit 4,99 statt 19,99 Euro dabei. Dank der Remaster-Versionen der ersten Teile ist auch Lara Croft wieder ein großes Thema. Die “Tomb Raider: Definitive Edition” könnt ihr ergänzend für 4,99 Euro mitnehmen. “Rise of The Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum” gibt es für 5,99 Euro.

Während die Stimmen nach einem neuen “Burnout” lauter wurden und kürzlich gar ein Hinweis gestreut wurde, kostet “Burnout Paradise Remastered” im neusten PSN-Sale 4,99 statt 19,99 Euro.

Für 3,99 statt 19,99 Euro gibt es “Brothers: A Tale Of Two Sons”. Der Titel ist auch in der PS Plus-Mitgliedschaft enthalten – zumindest ab der Extra-Stufe. “Yakuza Kiwami” ist wieder dabei. Hier werden 4,99 Euro fällig. “No Man’s Sky” gibt es für 24,99 Euro. Der Weltraumtitel ist mit PlayStation VR2 kompatibel.

“God of War Ragnarök” bringt für 49,59 Euro die gewohnte Kratos-Stimmung in eure Bibliothek. Und “Horizon Forbidden West” schnappt ihr euch für 29,99 Euro. Auch hier gilt: Das zuletzt genannte Guerrilla-Spiel ist ein Teil der Extra-Bibliothek.

Das war längst nicht alles. Der komplette PSN-Sale umfasst hunderte Angebote für PS4 und PS5, darunter Spiele, Editions und Erweiterungen. Zumindest im Webstore ist die gesonderte Auslistung noch nicht sichtbar, sollte aber in Kürze folgen.

Weitere Deals im PlayStation Store:

Auch die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium werden heute angekündigt. Welche Games hinzukommen, erfahrt ihr um 17:30 Uhr auf PLAY3.DE. Die Februar-Games für Essential stehen bereits zum Download bereit.

