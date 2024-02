PS5 & PS4: Neue PSN-Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store ging ein neuer Sale an den Start. Erneut wartet eine vierstellige Zahl an Angeboten auf PS4- und PS5-Besitzer, darunter Spiele, Editions und Erweiterungen.

Einen besonders hohen Rabatt gibt es etwa für “Overcooked! 2”, das 75 Prozent günstiger gekauft werden kann. Für 6,24 Euro dürfen sich Koop-Fans den unterhaltsamen Titel schnappen. PS Plus-User ab der Extra-Stufe finden “Overcooked! 2” ohne Zusatzkosten in der Bibliothek.

“Baldur’s Gate 3” ist das Spiel des Jahres 2023. Wer sich auch mit den Vorgängern beschäftigen möchte, schnappt sich die “Baldur’s Gate und Baldur’s Gate 2: Enhanced Editions”. Ein 65-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 19,24 Euro sinken. Vor einem Jahr lag der Bestpreis zumindest für PS Plus-User bei 10,99 Euro.

Mit einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wurde der bisherige Bestpreis im Fall von “Jusant” erreicht. 20 Prozent Rabatt gibt es als Grundnachlass, was zu einem Preis von 19,99 Euro führt. PS Plus-User zahlen nur 18,74 Euro.

Zivilisten im Krieg, Horror und Virtual Reality

“This War of Mine: Final Cut” könnte kaum aktueller sein. Spieler erleben darin die Auswirkungen eines Krieges aus der Sicht von Zivilisten. Der 55-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 8,99 Euro schrumpfen.

Vor einem Jahr kam “Pistol Whip“ in den PlayStation Store. Der Titel unterstützt das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 und kann 30 Prozent günstiger für 20,99 Euro in die eigene Bibliothek gepackt werden. “Killing Floor 2” gibt es 80 Prozent günstiger für 5,99 Euro. Der Titel ist ebenfalls in der PS Plus Extra-Bibliothek enthalten.

“Outlast” stellt kein ungewöhnliches Angebot dar. Aber mit einem Preis von 1,89 Euro ist es ein wahres Schnäppchen. “The Ascent” packt ihr 70 Prozent günstiger für 8,99 Euro in den virtuellen Warenkorb. Erst zum zweiten Mal ist die “Aragami: Shadow Edition” in einem Sale dabei. PS Plus-User zahlen 4,99 Euro, alle anderen Spieler 7,49 Euro.

“Valiant Hearts: The Great War” kann für 4,49 statt 14,99 Euro mitgenommen werden, ist aber auch in der Extra-Sammlung enthalten. “Trials Rising” ist für 6,24 statt 24,99 Euro im Angebot.

Das war längst nicht alles: Die komplette Übersicht mit allen Angeboten dürfte in den nächsten Stunden in der entsprechenden Kategorie des PlayStation Stores auftauchen. Falls nicht anders angegeben, gelten die Preisnachlässe bis zum 22. Februar 2024.

Weitere Deals, die euch interessieren könnten:

Falls diesmal nichts für euch dabei sein sollte: Auch “gratis” gibt es in dieser Woche etwas, zumindest für PlayStation Plus-Mitglieder. Die Spiele der Essential-Stufe wurden gestern freigeschaltet. Nachschub für Extra und Premium ist in zwei Wochen an der Reihe.

