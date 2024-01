PS5 & PS4: Hunderte PSN-Angebote mit Kritiker-Empfehlungen

Zückt die Geldbörsen, der neuste Sale ist da. Hunderte Spiele für PS4 und PS5 sind im Angebot. Doch selten wurden ungewöhnliche Preise erzielt. In den Fokus rücken diesmal Titel, die bei den Kritikern punkten konnten.

Sony startet den heutigen Mittwoch mit einem neuen Sale, bei dem “gefeierte Spiele” in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, die Deals setzen sich aus Games zusammen, die in der Regel hohe Wertungen erzielten.

Im PlayStation Store wurde bereits eine Übersicht veröffentlicht. Doch nicht bei allein Einträgen sind die reduzierten Preise hinterlegt, was sich im Laufe des Tages ändern könnte.

Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima und mehr

Viele der angebotenen Spiele stellen wiederkehrende Deals dar. Das gilt beispielsweise für die Digital Deluxe Edition von „The Last of Us Part I“, die bereits zum dritten Mal für 59,39 Euro verkauft wird. Jenseits des Sales werden 89,99 Euro fällig.

Etwas teurer wurde sogar der Koop-Hit „It Takes Two“. Nachdem beim vorherigen Sale 9,99 Euro verlangt wurden, sind es während der neusten Rabattaktion 11,99 Euro. Der Standardpreis liegt bei 39,99 Euro. EA Play-Mitglieder können sich das Geld sparen.

Ähnliches gilt für „Hogwarts Legacy“. Der zu zahlende Betrag sank heute von 74,99 auf 44,99 Euro. Von Mitte Dezember bis Anfang Januar waren es nur 37,49 Euro. Immerhin: Die Spieltestversion lässt euch 30 Minuten in den 2023er Bestseller hineinschnuppern.

Kurios ist die Wiederaufnahme von „Avatar: Frontiers of Pandora“. Der noch recht neue Ubisoft-Titel war bis zum 25. Januar 2024 ein Teil der PSN-Angebote. Und ab heute ist er wieder dabei. Erneut werden 53,59 statt 79,99 Euro verlangt.

Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ ist für 14,99 Euro vertreten, sodass Spieler 70 Prozent sparen können. „Ghost of Tsushima“ ist im Directors Cut ein wiederkehrender Deal mit einem Angebotspreis von 39,99 Euro. „Stray“ stellt keinen ungewöhnlichen Bestpreis dar. Hier werden 19,79 statt 29,99 Euro fällig.

„A Plague Tale: Innocence“ könnt ihr für 11,99 statt 39,99 Euro mitnehmen. „The Quarry“ – eine Koop-Empfehlung – ist für 18,74 statt 74,99 Euro dabei.

Mehrere „Assassin’s Creed“-Spiele landeten im Sale, darunter „Assassin’s Creed Valhalla“. Der Preis sank um 75 Prozent auf 17,49 Euro – allerdings nicht zum ersten Mal. Die „Resident Evil Village Gold Edition“ bekommt ihr für 19,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Eine Auflistung der Deals findet ihr wie gewohnt im PlayStation Store, wobei die meisten der neuen Angebote in einer gesonderten Übersicht zusammengefasst sind. Wir werden uns in den nächsten Tagen tiefer in die Angebote wühlen und einige Spiele mit bisherigen Bestpreisen oder auch seltene Deals herauspicken.

Falls es ohne Zusatzkosten sein soll: PlayStation Plus-Mitglieder sollten heute Abend die Augen offenhalten. Denn die Neuzugänge der Essential-Stufe werden angekündigt. Die Enthüllung erfolgt um 17:30 Uhr, wobei ein Spiel längst feststeht.

