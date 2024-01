PS Plus Premium: Spieltestversionen und Spielzeit in der Übersicht

PlayStation Plus kann seit 2022 in drei Stufen abonniert werden, darunter Essential, Extra und Premium. Die drei Stufen verfügen über einen unterschiedlichen Funktionsumfang, wobei Abonnenten von Premium das Gesamtpaket erhalten.

Zum Umfang des Premium-Abos gehören die Spieltestversionen. Es sind Trials, die eine gewisse Zeit in ein Spiel hineinschnuppern lassen. Mal können es mehrere Stunden sein, mal weniger als 60 Minuten.

Baldur’s Gate 3, The Last of Us, God of War Ragnarök und mehr gratis testen

Doch welche Spieltestversionen sind im PlayStation Store verfügbar? Seit der Einführung von PS Plus Premium kam eine ordentliche Auswahl zusammen, wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht.

Zu den neusten Beispielen gehört „Baldur’s Gate 3“, dessen Spieltestversion eine Spielzeit von zwei Stunden bietet. Damit wird allerdings nur ein kleiner Teil des Larian-Hits sichtbar. Laut Howlongtobeat bringt es allein die Hautstory auf im Schnitt mehr als 58 Stunden.

Ebenfalls ist „Hogwarts Legacy“ ein prominentes Beispiel. Hier beträgt die Spielzeit der Testversion für PS Plus-Abonnenten nur 45 Minuten. Viel vom Adventure rund um Hexen und Zauberer bekommen Spieler damit nicht zu Gesicht.

Auch das Remake von „The Last of Us“ muss nicht blind gekauft werden. Zwei Stunden lang sind Spieler mit einer Premium-Mitgliedschaft in der Lage, sich in das Naughty-Dog-Abenteuer rund Joel und Ellie zu arbeiten. Im PlayStation Store gehört es zu den bestbewerteten Spielen.

Ganze drei Stunden umfasst die PS-Plus-Spieltestversion von „God of War Ragnarök”. Im Fall von „Cyberpunk 2077“ sind es sogar fünf Stunden.

Spieltestversionen für PS Plus Premium in der Übersicht

Sollte uns eine Spieltestversion durch die Lappen gegangenen sein, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir ergänzen die Übersicht.

PS Plus Premium mit weiteren Features

Während die Spieltestversionen ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden können, ist das PlayStation-Plus-Abo ansich nicht kostenlos. Die Premium-Stufe kostet 151,99 Euro pro Jahr.

Neben den Spieltestversionen profitieren Abonnenten dieser Stufe allerdings von weiteren Vorteilen, darunter das Cloud-Streaming, die Filmbibliothek bei Sony Pictures Core, der Klassikerkatalog und sämtliche Vorteile der anderen Stufen Essential und Extra.

Unsere Übersicht zu PlayStation Plus fasst alles Wissenswerte zusammen:

