PS Plus und Xbox Game Pass: Starkes Wachstum oder Flaute? Analysten-Prognose für 2024

PS Plus und Xbox Game Pass:

Für Neueinsteiger im Live-Service-Markt wird es ein schwieriges Jahr, wie wir gestern berichteten. Anbieter von Spiele-Abonnements können hingegen auf einen Boom hoffen. Davon gehen Analysten aus, die zum Jahreswechsel eine Prognose für die kommenden zwölf Monate abgaben. Doch es gibt auch gegensätzliche Meinungen.

Spielesoftware von Abonnements übertroffen

Karol Severin und Perry Gresham von Midia Research glauben, dass 2024 ein starkes Jahr für Spiele-Abonnements wird, mit einem stärkeren Wachstum als 2023. Bis zum Ende des Jahres könnten ihrer Einschätzung nach bis zu 200 Millionen aktive Abonnements laufen.

Ebenfalls soll es verglichen mit 2023 zu einem Wachstum im Bereich der Spielesoftware kommen. Jedoch werde dieses Wachstum von den Abonnements “deutlich übertroffen”.

“Die Folge: Mehr Macht für die Unternehmen, die Abonnementdienste anbieten. Es könnte eine ähnliche Dynamik entstehen wie in der Musikbranche: So wie Spotify mit den Plattenfirmen um die Vergütung der Rechteinhaber streitet, werden Microsoft und Sony mit den Spieleherstellern streiten”, meinen Karol Severin und Perry Gresham.

Gegenüber der Musikbranche sehen die Analysten allerdings einen großen Unterschied. Denn Microsoft und Sony entwickeln und veröffentlichen ihre eigenen Spiele, verkaufen die nötige Hardware und kontrollieren einen Großteil der Cloud-Infrastruktur hinter den Kulissen.

“Das verleiht ihnen in dieser Situation deutlich mehr relative Verhandlungsmacht als Spotify im Musikbereich”, so die Einschätzung.

Mehr Rentabilität als Wachstum

Eine andere Sichtweise als Karol Severin und Perry Gresham vertritt Tom Wijman von Newzoo. Laut seiner Einschätzung sei die Wachstumsphase zumindest für Multi-Game-Abonnements vorbei. Stattdessen würden die Unternehmen dazu übergehen, sich auf Rentabilität zu konzentrieren.

“Wir prognostizieren im Jahresvergleich ein flaches Wachstum bei Multi-Game-Abonnements, wobei Indie-Unternehmen aufgrund der schrumpfenden Vertragsgrößen weniger Begeisterung zeigen”, so Wijman.

Es könne als bezeichnend angesehen werden, dass die Vergütung von Microsoft-CEO Satya Nadella nicht mehr an das Wachstum des Xbox Game Pass gebunden sei.

Videospiele werden langsamer konsumiert

Newzoo glaubt, dass Multi-Game-Abonnementdienste das Gaming-Ökosystem nicht vollständig übernehmen werden, nachdem vergleichbare Szenarien bei Musik- und TV-Angeboten verzeichnet wurden. Denn Gaming sei ein aktives Hobby, während die beiden anderen Bereiche passiv sind.

“Die meisten Spieler können Spiele nicht in demselben Tempo konsumieren wie passive Formen der Unterhaltung. Wenn eine große Auswahl an Spielen für die Spieler nicht attraktiv genug ist, um ein Abonnement abzuschließen, besteht die Alternative darin, am ersten Tag Zugang zu neuen Spielen zu gewähren, wie es Xbox mit seinem Game Pass-Dienst macht”, meint Wijman.

Doch auch Microsoft falle es schwer, neue Inhalte so schnell zu veröffentlichen, dass das Abonnement interessant bleibt.

Eine Bedrohung für die Multigame-Abonnementdienste sieht Wijman bei Plattformen wie “Roblox” und “Fortnite”, die kostenlose Spielangebote bündeln und eine “starke Konkurrenz für die All-you-can-play-Abonnementdienste” werden.

