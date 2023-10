Roblox: PS5/PS4-Version veröffentlicht und Launch-Trailer

“Roblox” ist wahrlich kein neues Projekt. Die Plattform, die nutzergenerierte Inhalte vereint und eine umfangreiche Sammlung an Spielerfahrungen bietet, erschien schon 2006 für den PC. 2012 folgt eine iOS-Version, bevor ab 2014 Android unterstützt wurde. Seit 2015 können Spieler auf der Xbox One loslegen.

Sony zeigte sich bisher recht hartnäckig, gab die Blockade aber inzwischen auf. Nach der Ankündigung im vergangenen September ging es recht schnell: “Roblox” ist seit wenigen Stunden auch im PlayStation Store erhältlich und kann auf PS4 und PS5 heruntergeladen werden.

Kostenlos, aber mitunter recht teuer

Für “Roblox” muss nichts bezahlt werden. Spieler können einfach den PlayStation Store aufrufen, das virtuelle Universum in die Bibliothek packen, installieren und loslegen.

Allerdings gibt es auch Robux, die der Nachwuchs nicht selten auf der Wunschliste hat. Es ist die spielinterne Währung, die erspielt und für einige Plattformen sogar abonniert werden kann. Für monatlich 23,99 Euro gibt es beispielsweise 2.200 Robux. Einzelpakete kosten bis zur 239,99 Euro.

Für eine bessere Kontrolle und Weitergabemöglichkeit werden für einige Plattformen ebenfalls Gutscheine angeboten, die unter anderem bei Amazon* erworben werden können. In den PlayStation-Versionen können Robux direkt in „Roblox“ erworben werden. Hier bietet sich klassisches PSN-Guthaben* an.

Die optionalen Ausgaben standen in der Vergangenheit regelmäßig in der Kritik, vor allem in Bezug auf Kinder, die dazu animiert werden, reichlich Robux zu investieren, ohne dass ihnen der Gegenwert immer bewusst ist. Auch über Betrugsmaschen, mit denen Spielern Robux versprochen wurden, gab es Berichte.

Für Eltern gibt es noch mehr zu beachten: Die Inhalte auf “Roblox” sind nicht immer für minderjährige Spieler geeignet, sodass sie hin und wieder einen Blick darauf werfen sollten. Gleiches gilt hinsichtlich der Gefahren durch Cybergrooming für Chats mit Fremden, die über die Aktivierung von Kontobeschränkungen auf PC und Mobilsystemen unterbunden werden können.

Während der gleichnamige Anbieter Roblox zugunsten der Expansion Verluste schreibt, stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 65,5 Millionen. Gegenüber dem vorherigen Quartal gab es zwar einen leichten Rückgang. Die PlayStation-Versionen dürften diesen aber wieder ausgleichen.

