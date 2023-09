Roblox: Termin für PS4 und PS5 angekündigt

Sony hatte sich lange Zeit gesträubt, das Free-2-Play-Spiel „Roblox“ auf die eigenen Konsolen zu bringen. Die Blockade wurde inzwischen aufgegeben. Nachdem es kürzlich zur Ankündigung von PS4- und PS5-Versionen von „Roblox“ kam, folgte heute der Termin. Ab dem 10. Oktober 2023 wird die Spieleplattform auf beiden Konsolen zur Verfügung stehen.

Ursprünglich wurde Roblox im Jahr 2006 für den PC veröffentlicht. Sechs Jahre später folgte die Bereitstellung auf iOS und mit weiterer Verzögerung auch auf Android. Das Debüt als Konsolenspiel gab die Plattform erst im Jahre 2015 mit einer Xbox One-Version.

150 Millionen Konsolenbesitzer können bald Roblox genießen

In einer Erklärung nach einer Grundsatzrede auf der Roblox-Entwicklerkonferenz in San Francisco in der vergangenen Woche erklärten die Plattformbetreiber: „Endlich haben wir angekündigt, dass nächsten Monat mehr als 150 Millionen Konsolenbesitzer auf PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den gesamten Katalog der Roblox-Erlebnisse zugreifen können.“

Als Free-to-Play-Spiel bietet “Roblox” auf den PlayStation-Konsolen demnach einen uneingeschränkten Zugriff auf alle verfügbaren Erlebnisse. Von Anfang an gibt es also viel zu entdecken und auszuprobieren.

Spieler, die ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis stellen und selbst “Roblox”-Erlebnisse erstellen möchten, müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die Verwendung der proprietären Engine “Roblox Studio” nur über einen PC möglich ist.

Sicherheit auf Roblox: Was Eltern wissen sollten

Der Durchmarsch von “Roblox” erfolgte nicht ohne Kritik. Auch Sonys Jim Ryan äußerte einst Bedenken, dass jüngere Spieler auf der PlayStation-Plattform “ausgenutzt” werden könnten.

Zu den Punkten, die vor Eltern im Auge behalten sollten, gehören:

Sicherheitsbedenken: Es gab in der Vergangenheit Fälle von Betrug und sexuellen Übergriffen auf Kinder durch Fremde innerhalb der “Roblox”-Community.

Es gab in der Vergangenheit Fälle von Betrug und sexuellen Übergriffen auf Kinder durch Fremde innerhalb der “Roblox”-Community. Inhaltliche Bedenken: Nicht wenige Eltern kritisieren die Gewalt und das unangemessene Verhalten in einigen Spielen auf der Plattform.

Nicht wenige Eltern kritisieren die Gewalt und das unangemessene Verhalten in einigen Spielen auf der Plattform. Kosten: Auch wenn die Grundversion von “Roblox” kostenlos ist, können Spieler reichlich Geld ausgeben*, um virtuelle Währungen zu kaufen und ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Erst kürzlich wurde erneut eine Klage gegen das Unternehmen hinter „Roblox“ eingereicht. Darin wird behauptet, dass die Firma ein illegales Glücksspiel betreibt und damit negative Auswirkungen auf Kinder hat. Mit 65 Millionen Menschen, die jeden Tag in “Roblox” unterwegs sind, ist es allerdings weiterhin eine äußerst erfolgreiche Plattform.

Parallel zur neuen PlayStation-Version von “Roblox” wird auch die Xbox-Version aktualisiert. Im Zuge dessen wird es nicht nur ein neues Erscheinungsbild geben, sondern auch regelmäßige Updates mit Zugang zu den aktuellsten Funktionen sowie verbesserte Empfehlungen für Inhalte und eine insgesamt bessere Benutzererfahrung.

