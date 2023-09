PS Plus Extra/Premium: September-Spiele für PS4 und PS5 stehen fest

Nach der Preiserhöhung gibt es Nachschub für PlayStation Plus-Abonnenten: Sony hat die Spiele, die im September in die Bibliotheken von Extra und Premium aufgenommen werden, offiziell angekündigt.

Einen Teil der Überraschung machte im Vorfeld ein recht zuverlässiger Insider zunichte. So berichtete er, dass für Inhaber einer PS Plus Extra- und Premium-Mitgliedschaft im September Spiele wie “NieR Replicant” und “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” dabei sein werden. Insgesamt wurden sechs Spiele erwähnt. Die offizielle Übersicht umfasst allerdings mehr.

PS Plus Extra/Premium im September 2023

Nachfolgend sind die Neuzugänge der Stufen Extra und Premium aufgelistet, auf die sich PlayStation-Abonnenten im laufenden Monat einstellen können:

PS Plus Extra:

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

PS Plus Premium:

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Dragon’s Crown Pro | PS4

Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium noch nicht. Die Freischaltung erfolgt am kommenden Dienstag im Laufe des Vormittags.

Die restliche Wartezeit kann allerdings mit wegfallenden Spielen überbrückt werden. PS Plus Abonnenten der Extra- und Premium-Kategorie müssen ab September auf eine Reihe von Games verzichten. Sie werden mit der Einführung der Neuzugänge entfernt.

Weiterhin in Anspruch genommen werden können die PS Plus-Essential-Spiele, die vor zwei Wochen freigeschaltet wurden. Unsere Übersicht dazu öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Terminprognose: Mehr PS Plus-Spiele im Oktober

Während der September mit den neuen PS Plus-Spielen der Stufen Extra und Premium quasi abgeschlossen ist, kann eine Terminprognose für Oktober aufgestellt werden.

Der Hintergrund dieser Vorhersehbarkeit dürfte weitgehend bekannt sein: Die Veröffentlichung von PS Plus-Spielen der Essential-Stufe ist für den ersten Dienstag eines jeden Monats vorgesehen. Am Mittwoch der Vorwoche werden sie angekündigt. In den weiteren zwei Wochen folgen nach einem vergleichbaren Muster die Ankündigungen und Freischaltungen der Extra- und Premium-Spiele.

Daraus ergeben sich die folgenden zu berücksichtigenden Tage:

Essential-Ankündigung am 27. September

Essential-Freischaltung am 3. Oktober

Extra/Premium-Ankündigung am 11. Oktober

Extra/Premium-Freischaltung am 17. Oktober

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Zusatzdienst. Abhängig von der gewählten Stufe fallen seit der jüngsten Preiserhöhung jährlich Kosten in Höhe von 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) oder sogar 151,99 Euro (Premium) an. Für weitere Informationen bezüglich PlayStation Plus lohnt sich ein Blick auf die offizielle Webseite des Anbieters.

