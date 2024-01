PS5 & PS4: 17 spaßige Couch-Koop-Spiele für 2, 4 und 8 Spieler

Welche gelungenen Couch-Koop-Erfahrungen auf PS5 und PS4 verweilen, erfahrt ihr im heutigen Special. Egal, ob ihr Action, Geschicklichkeit oder Sport bevorzugt: An jedes Genre haben wir gedacht.

Kooperative Spielerlebnisse gibt es auf dem Markt mehr als genug. Doch wie sieht es speziell mit Couch-Koop-Titeln aus? Hier ist das Angebot schon deutlich begrenzter, da Entwickler heutzutage stark auf Online-Funktionen fokussiert sind. Eigentlich schade! Immerhin bieten lokale Multiplayer-Modi Spielspaß für die ganze Familie und bieten sich hervorragend für ausgedehnte Gaming-Sessions an.

Trotzdem gibt es auch in diesem Bereich noch immer genug empfehlenswerte Spiele, die eine tolle lokale Multiplayer-Erfahrung bieten. Schauen wir uns einige davon in diesem Artikel näher an.

Sackboy: A Big Adventure

Der putzige Held Sackboy ist nicht zwingend auf sich allein gestellt: Gemeinsam mit bis zu drei Stick-Rittern kann er die Welt retten! Sowohl die gesamte Kampagne als auch exklusive Teamlevels lassen sich mit euren Freunden bewältigen.

Schließt euch mit anderen Sackboys zusammen.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Ein magisches 2,5D-Abenteuer, das sich nicht nur online, sondern auch auf der heimischen Couch mit Freunden spielen lässt. Bekämpft die feindselige Clockwork-Armee, löst anspruchsvolle Rätsel und erlebt eine epische Geschichte.

In einer fantastischen Märchenwelt gilt es 20 Level zu meistern.

Tetris Effect: Connected

Der Klassiker „Tetris“ als umfassende Sinneserfahrung! Mehrere lokale Modi stehen im Menü zur Verfügung. Einer davon ist der Koop-Modus, der es drei Spielern erlaubt, ihre Tetris Matrices miteinander zu kombinieren und so gegen KI-Gegner anzutreten. Übrigens handelt es sich hierbei um das PlayStation-Spiel mit dem zweithöchsten Metascore im Jahr 2023.

Eines der ältesten Spiele wurde schon mehrfach neu aufgelegt. Und auch eine Koop-Komponente fehlt nicht.

Overcooked! 2

Lust auf chaotische Koch-Action? Als Team müsst ihr in der Küche eng zusammenarbeiten, um die nicht endenden Bestellungen schnellstens abzuarbeiten. Meistert eine Reihe an dynamischen Levels, die abwechslungsreiche Herausforderungen bieten!

Es kommt auf Teamwork und Geschicklichkeit an.

Moving Out 2

In diesem abgefahrenen Umzugssimulator erlebt ihr den alltäglichen Wahnsinn eines Möbelpackers. Für die Mitarbeiter des Umzugsunternehmens Smooth Moves gibt es jedenfalls keinen Auftrag, der zu gefährlich oder ungewöhnlich ist. Packt kräftig zu und verhindert, dass die Stadt im Möbelchaos versinkt!

Beim Umzug nehmt ihr keine Rücksicht auf Verluste.

The Quarry

Diese erzählerische Horror-Geschichte ist mit bis zu sieben Leuten spielbar! Daher ist dieser Ableger ideal geeignet für einen großangelegten Spieleabend. Jeder Teilnehmer steuert einen Charakter, wobei ihr euch abwechselt und den Controller weiterreicht. Egal, ob ihr euch absprecht oder jeder sein eigenes Ding macht: Durch die vielen Entscheidungen während des Spielverlaufs erschafft ihr euren eigenen Teenie-Horrorstreifen!

Diese Teenager-Gruppe durchlebt eine grauenvolle Nacht.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Die ikonischen Schildkröten Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael treten gegen Shredder und seinen Foot Clan an. Euch erwartet eine Hommage an das klassische Design aus dem Jahr 1987. Schreckt euch eine nostalgische Pixelgrafik nicht ab, solltet ihr diesem Sidescroller mal eine Chance geben!

Ein retrolastiges Beat ‚em Up im grafischen Stil der 80er.

Escape Academy

Metascore: 79

Genre: Puzzler

Spieler-Zahl: 1-2

Spiel im PlayStation Store

Werdet zum Meister der Escape Rooms! An der titelgebenden Escape Academy werden die größten Talente genau dafür ausgebildet. Mehreren gut durchdachten Räumen, die Experten für echte Escape Rooms entworfen haben, müsst ihr entkommen. Zwar lässt sich diese Erfahrung auch allein genießen, doch erst im lokalen Koop-Modus entfaltet sie ihre ganze Wirkung!

Schafft ihr es mit vereinten Kräften zu entkommen?

The Ascent

Bock auf kooperative Cyberpunk-Action? Dann ballert euch als Team durch eine futuristische Welt, deren zerstörbare Umgebungen ihr für euch nutzen könnt. Um euren Spielstil zu individualisieren, könnt ihr auf RPG-Elemente wie dem Zuweisen von Fertigkeitspunkten zurückgreifen. Das Geschehen verfolgt ihr aus der Top-Down-Perspektive.

Kämpft euch gemeinsam durch eine Cyberpunk-Welt.

EA Sports FC 24

Die jährliche Fußballsimulation von EA Sports bietet sich natürlich ebenfalls für gemeinsame Zocker-Sessions im heimischen Wohnzimmer an. Gleich fünf verschiedene Modi lassen sich mit einem Freund spielen, darunter Karriere und VOLTA. Ein geteilter Bildschirm ist hier logischerweise nicht nötig.

Auch EAs Fußballsimulation lässt sich gemeinsam erleben.

Baldur’s Gate 3

Metascore: 96

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Spieler-Anzahl: 1-2

Spiel im PlayStation Store

Das Meisterwerk der Larian Studios besitzt ebenfalls einen lokalen Koop-Modus. Verbindet eure Konsole einfach mit einem zweiten Controller und drückt darauf im Spiel die X-Taste. Verfolgt nun gemeinsam individuelle Handlungsstränge, interagiert mit verschiedenen Gruppenmitgliedern und erkundet die weiträumige Fantasy-Welt.

Das amtierende Spiel des Jahres könnt ihr ebenfalls mit einem Freund spielen.

Diablo 4

Wer sich gerne durch die finsteren Dungeons von Sanktuario kämpft, kann jederzeit eine zweite Person dazu holen. Welches Level euer Gefährte hat, spielt keine Rolle, da sich die Feinde an euch anpassen.

Über den Multiplayer habt ihr dann noch die Möglichkeit, euch mit zwei weiteren Spielern zu verbinden. Seid ihr der Host, bestimmt ihr den Welt- und Storyfortschritt. Die Mitspieler können aber mit allen Figuren und Objekten interagieren.

Alleine grinden macht in „Diablo 4“ weniger Spaß als im Koop.

Tiny Tina’s Wonderlands

Auch der irrwitzige Loot-Shooter von den “Borderlands”-Machern lässt sich im Splitscreen spielen. Zu zweit machen die Quests in der gefährlichen Fantasy-Welt gleich viel mehr Spaß!

Einfacher habt ihr es dadurch jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die Gegner werden stärker, wenn ihr als Gruppe durch die Fantasy-Welt zieht.

Zu Zweit looten klappt deutlich besser.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Genau wie damals das Original könnt ihr auch die Neuauflage mit geteiltem Bildschirm spielen. In acht verschiedenen Modi könnt ihr euch mit einem Freund messen. Dazu zählen beispielsweise das Trick-Turnier, die Score-Challenge, Graffiti und Fangen. Habt ihr auf nichts davon Lust, dürft ihr alternativ frei durch eine der ikonischen Levels grinden.

Tobt euch auf den Skate-Plätzen zusammen aus.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Die gesamte Skywalker-Saga lässt sich mit einer zweiten Person spielen. Erlebt als Duo alle wichtigen Momente der neun Episoden mit dem typischen LEGO-Humor. Die Koop-Erfahrung richtet sich dank des einsteigerfreundlichen Schwierigkeitsgrades an Jung & Alt. Frustmomente sind selten, die allgemeine Herausforderung hält sich daher in Grenzen.

Eine charmante LEGO-Erfahrung für jedermann.

Heavenly Bodies

Metascore: 75

Genre: Puzzle-Adventure

Spieler-Anzahl: 1-4

Spiel im PlayStation Store

Eine physik-basierte Herausforderung, die euch mit der Schwerelosigkeit konfrontiert. Hier müsst ihr als Astronaut eine Raumstation reparieren – gar nicht so einfach im Weltall! Immerhin könnt ihr euch einen zweiten Raumfahrer dazu holen, der euch tatkräftig unterstützt. Jedes Körperteil lässt sich während euren Missionen präzise steuern, um die schwierigen Manöver auszuführen.

Zwei Astronauten werkeln an einer Raumstation herum.

It Takes Two

Das Beste kommt zum Schluss! Natürlich darf das Spiel des Jahres 2021 in einem Artikel über Couch-Koop-Spiele nicht fehlen. Dieser Genre-Mix bietet eine der vielfältigsten Gameplay-Erfahrungen überhaupt – und dazu noch eine rührende, aber auch humorvolle Geschichte. Falls ihr es noch nicht gespielt habt: Unbedingt nachholen!

Einer steuert May, der andere Cody.

Fällt euch noch eine empfehlenswerte Couch-Koop-Erfahrung ein? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu PS4, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren