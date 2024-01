Metacritic: Die 20 bestbewerteten PlayStation-Spiele 2023

Metacritic hat einen Artikel veröffentlicht, in dem die 20 PlayStation-Spiele mit den höchsten Pressewertungen aufgelistet sind.

Das Jahr 2023 hatte mehr als genug Spiele-Highlights zu bieten. Welche PlayStation-Titel davon bei der Presse am besten ankamen, gab Metacritic am gestrigen Dienstag bekannt. Veröffentlicht wurde eine Liste mit den 20 besten PlayStation-Spielen.

Zuvor waren bereits die Xbox und die Nintendo Switch dran. Auf der erstgenannten Plattform war Remedys „Alan Wake 2“ das bestbewertete Spiel, gefolgt von „The Witcher 3: Complete Edition“ und „Diablo IV“.

Bei der Switch führt wenig überraschend „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Dahinter reihen sich „Metroid Prime Remastered“ und „Super Mario Bros. Wonder“ ein. Doch kommen wir nun zur PlayStation.

Eine Anmerkung: Nicht nur Vollversionen, sondern auch Download-Erweiterungen sind Bestandteil der Auflistung. Daher sehen wir sowohl „Resident Evil 4: Separate Ways“ als auch „God of War Ragnarök: Valhalla“ in der Top 20.

Die Top 20 auf der PlayStation

Platz Spiel MetaScore 1. Baldur’s Gate 3 96 2. Tetris Effect: Connected 93 3. Resident Evil 4 Remake 93 4. Street Fighter 6 92 5. Rogue Legacy 2 90 6. Marvel’s Spider-Man 2 90 7. Moss: Book II 90 8. Cocoon 90 9. The Talos Principle 2 90 10. Dead Space 89 11. Red Matter 2 89 12. Monster Hunter Rise: Sunbreak 88 13. Alan Wake 2 88 14. Resident Evil 4: Separate Ways 88 15. Diablo IV 88 16. God of War Ragnarök: Valhalla 87 17. Monster Hunter Rise 87 18. Final Fantasy XVI 87 19. Final Fantasy Pixel Remaster 87 20. Rez Infinite 87

Wie ihr seht ist der PlayStation-Hersteller selbst mit beiden Veröffentlichungen des Jahres 2023 dabei. Der Blockbuster-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ schaffte es auf Platz 6, während der kostenlose „God of War Ragnarök“-DLC auf Platz 16 ist.

Falls euch interessiert, welche Spiele auf den PlayStation-Konsolen am meisten gezockt wurden, solltet ihr mal in den folgenden Artikel hereinschauen. Wenig überraschend sind hier fast ausschließlich Multiplayer-Titel vertreten.

Was war für euch persönlich das beste PlayStation-Spiel im Jahr 2023? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

