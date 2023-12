PlayStation: Die meistgespielten Titel im Jahr 2023 nach Ländern

Eine interaktive Map von Sony veranschaulicht, welche Spiele in den wichtigsten Ländern am häufigsten gespielt wurden. Eines vorweg: Überraschungen gibt es äußerst wenige.

Sony PlayStation hat ein Review für das Jahr 2023 veröffentlicht. Unter anderem ist hier eine interaktive Weltkarte zu sehen, auf der sich zahlreiche Länder anklicken lassen.

Für jedes der verzeichneten Länder wurde eine Top 3 hinterlegt. Dadurch erfahrt ihr, welche drei PlayStation-Spiele in diesem Jahr am beliebtesten waren. Die Werte basieren auf den gespielten Stunden auf PS5 und PS4. Als Zeitraum diente der 1. Januar bis zum 30. November.

Übrigens: Für Deutschland ist leider keine Liste vorhanden.

Nordamerika

Vereinigte Staaten & Kanada

Fortnite Call of Duty Grand Theft Auto V

Mexiko

Fortnite Call of Duty EA Sports FIFA 23

Südamerika

Kolumbien

EA Sports FIFA 23 Fortnite Call of Duty

Brasilien

EA Sports FIFA 23 Fortnite Grand Theft Auto V

Argentinien

Fortnite EA Sports FIFA 23 Rocket League

Europa

Irland

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Schweden

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Finnland

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Polen

EA Sports FIFA 23 Fortnite Grand Theft Auto V

Vereinigtes Königreich

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Frankreich

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Spanien

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Italien

Fortnite EA Sports FIFA 23 Grand Theft Auto V

Asien

Saudi-Arabien

Fortnite EA Sports FIFA 23 Grand Theft Auto V

Vereinigte Arabische Emirate

EA Sports FIFA 23 Fortnite Grand Theft Auto V

Japan

Apex Legends Genshin Impact Fortnite

Südkorea

Diablo IV EA Sports FIFA 23 Elden Ring

Australien

Fortnite Call of Duty EA Sports FIFA 23

Sonstige Länder

Neuseeland

Fortnite Grand Theft Auto V Call of Duty

Südafrika

Fortnite EA Sports FIFA 23 Call of Duty

Wie ihr seht, sind die Auflistungen sehr eintönig: „Fortnite“, „FIFA“, „Call of Duty“ und „GTA“ reagieren die gesamte Welt. Ausnahmen sind in Japan „Apex Legends“ und „Genshin Impact“, in Südkorea das Blizzard-Rollenspiel „Diablo IV“ sowie „Rocket League“ in Argentinien.

Und bei euch? Was ist euer meistgespieltes Spiel gewesen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

