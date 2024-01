PS Plus Essential: Februar-Titel werden in Kürze enthüllt – Erstes Spiel bereits bekannt

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass in dieser Woche die PlayStation Plus Essential-Titel für den Monat Februar enthüllt werden. Der erste Neuzugang wurde bereits vor ein paar Tagen bestätigt.

Auch im neuen Jahr dürfen sich Spielerinnen und Spieler mit einem gültigen PlayStation Plus-Abo natürlich regelmäßig auf neue Titel freuen.

Weiter geht es in dieser Woche mit der Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den Monat Februar 2024. Wie gehabt erfolgt die Ankündigung der Essential-Titel am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. Im aktuellen Fall wäre ist der 31. Januar 2024. Direkt losspielen dürft ihr allerdings noch nicht.

Stattdessen erfolgt die Veröffentlichung der neuen Essential-Titel erst am darauf folgenden Dienstag, den 6. Februar 2024. In der Regel werden die neuen PS Plus-Titel gegen 11 Uhr freigeschaltet. Manchmal auch etwas früher.

Einen Teil der Überraschung nahmen Square Enix und Sony Interactive Entertainment bereits vor ein paar Tagen vorweg und kündigten den ersten Essential-Titel für den Februar 2024 an.

Ein farbenfroher Multiplayer-Shooter startet über PS Plus

Die Rede ist von „Foamstars“, einem kompetitiven Multiplayer-Shooter, in dem unser Weg in die schillernde Metropole Bath Vegas führt. Der spielerische Fokus liegt auf dem PvP-Modus „Smash the Star“. In „Smash the Star“ stehen wir vor der Aufgabe, das gegnerische Team zu besiegen, indem wir dessen Mitglieder mit einer großen Ladung Schaum bedecken.

Dadurch werden die gegnerischen Spielerinnen und Spieler in einem Schaumball gefangen. Diesen müsst ihr anschließend attackieren, um zu punkten. Warum „Foamstars“ definitiv das Potenzial hat, sich zu einem unterhaltsamen und strategischen Multiplayer-Shooter zu entwickeln, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau.

Wie Square Enix kürzlich ankündigte, soll „Foamstars“ über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr mit neuen Inhalten und Seasons unterstützt werden. Den entsprechenden Erfolg vorausgesetzt, wird die Unterstützung des kompetitiven Shooters natürlich ausgeweitet.

Zudem wies Rich Briggs, Executive Director of Publishing Strategy, darauf hin, dass „spielrelevante Inhalte“ kostenlos angeboten werden. Zu diesen gehören neue Maps, zusätzliche Charaktere oder mögliche neue Features, mit denen die Spielmechaniken von „Foamstars“ erweitert werden.

PS Plus: So geht es in den nächsten Wochen weiter

Bei der Enthüllung und der Freischaltung der Essential-Neuzugänge bleibt es in den nächsten Tagen natürlich nicht. Gleichzeitig nähert sich die Ankündigung der neuen Extra- und Premium-Titel für den Februar 2024. Hier erfolgt die Ankündigung am Mittwoch, den 14. Februar 2024, während die Freischaltung am Dienstag, den 20. Februar 2024 erfolgt.

Darüber hinaus werden im nächsten Monat insgesamt zehn Titel aus der PlayStation Plus-Bibliothek entfernt. Darunter der Survival-Horror-Titel „Resident Evil 7“, der sympathische Puzzler „Thomas Was Alone“, „Lost Words: Beyond the Page“ oder das Rollenspiel „I Am Setsuna“.

Anbei eine Übersicht über alle Titel, die nur noch bis zum 20. Februar 2024 ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Diese Titel werden im Februar entfernt:

Ace Combat 7

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

