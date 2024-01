Foamstars: Square Enix über den Singleplayer, Post-Launch-Content & Vergleiche mit Splatoon

Wie in dieser Woche bestätigte wurde, wird der farbenfrohe Multiplayer-Shooter "Foamstars" zu den PlayStation Plus-Titel im Februar 2024 gehören. Ergänzend zu dieser Ankündigung nannte Produzent Kosuke Okatani Details zu den Singleplayer-Inhalten und der geplanten Post-Launch-Unterstützung.

In dieser Woche kündigte Square Enix an, dass der bunte Multiplayer-Shooter „Foamstars“ pünktlich zum Release Anfang Februar in den PlayStation Plus-Service aufgenommen wird.

Passend zu dieser Ankündigung versorgte uns der Produzent Kosuke Okatani mit weiteren Details. Auch wenn es sich bei „Foamstars“ in erster Linie um einen kompetitiven Multiplayer-Shooter handelt, gehen Fans von Singleplayer- oder Coop-Inhalten nicht leer aus. In den entsprechenden Modi stehen wir vor der Aufgabe, Bath Vegas alleine oder mit anderen Spielern gegen Wellen von Bubble Beasties zu verteidigen.

„Damit sich solche Spieler an das Spiel und die PvP-Seite des Spiels gewöhnen können, haben wir den Missionsmodus eingeführt, in dem sie alleine spielen und Gespräche zwischen den Charakteren verfolgen können“, so Okatani. Wie der Produzent ergänzte, könnten nach dem Release weitere Singleplayer- und Coop-Inhalte nachgereicht werden.

„Da es sich um ein Spiel handelt, an dem wir kontinuierlich arbeiten werden, würden wir es auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn wir sehen, dass die Einführung weiterer auf Einzelspieler ausgerichteter Elemente dem Spiel zugute kommen würde“, heißt es dazu weiter.

Shooter soll mindestens ein Jahr unterstützt werden

Bezüglich der Post-Launch-Unterstützung führte Rich Briggs, Executive Director of Publishing Strategy, aus, dass Square Enix „Foamstars“ über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr mit Updates und neuen Inhalten unterstützen möchte. Dabei werden sich die Entwickler an anderen Live-Service-Titeln orientieren und sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Battle-Pässe anbieten.

„Die von uns übernommene Systemstruktur wurde von vielen modernen Spielen verwendet. Daher wird sie allen Spielern, die das Spiel genießen, sehr vertraut vorkommen“, sagte Riggs. Laut Riggs werden spielrelevante Inhalte wie Charaktere, Maps oder mögliche neue Spiel-Modi stets kostenlos angeboten.

„Wir segmentieren also nicht die Spieler, und für diejenigen, die einen Schritt weiter gehen möchten, um mehr kosmetische Artikel oder die Möglichkeit, Charaktere schneller freizuschalten, bieten wir diese Option an“, so Riggs weiter.

Abschließend ging Produzent Okatani auf die Vergleiche mit Nintendos Multiplayer-Hit „Splatoon“ ein, mit denen sich die Entwickler seit der offiziellen Ankündigung von „Foamstars“ konfrontiert sehen.

Auf die Frage, ob er die Vergleiche mittlerweile satt habe, antwortete Okatani lachend: „Zuallererst ja. Es gab viele Vergleiche im Internet. Aber wir haben auch in den sozialen Medien gesehen, dass die Leute, die es tatsächlich gespielt haben, sahen, dass es ein völlig anderes Spiel ist. Und ich hoffe, Sie stimmen auch zu.“

Abschließend merkte der Produzent an, dass „Foamstars“ über genug eigene Ideen und Konzepte verfügt, um sich von bekannten Genrevertretern wie „Splatoon“ abzuheben und sich in einer eigenen Nische zu behaupten.

„Foamstars“ erscheint für die PS4 und die PS5.

VGC

