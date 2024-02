55 Prozent Rabatt: Star-Wars-Hit im PSN zum Bestpreis

Sony hat im PlayStation Store ein weiteres PS5-Angebot der Woche freigeschaltet. Dabei handelt es sich um einen Sale, der parallel zu den wöchentlichen PSN-Deals läuft und nur wenige Tage einen Preisnachlass gewährt.

Und auch beim neusten Deal of the Week endet das Angebot bereits in der Nacht zum 15. Februar 2024. Günstiger gekauft werden kann in diesem Zeitraum ein erfolgreicher “Star Wars”-Titel, der erst im April 2023 auf den Markt kam.

Star Wars Jedi: Survivor zum PSN-Bestpreis

Beim neuen Angebot der Woche handelt es sich um “Star Wars Jedi: Survivor”, das im PlayStation Store erstmals mit einem 55-Prozent-Rabatt verkauft wird.

Der Rabatt lässt den Preis von 79,99 Euro auf 35,99 Euro schrumpfen. Günstiger konnte das Abenteuer rund um Cel Kestis im PlayStation Store noch nie gekauft werden. Beim vorherigen Sale waren es knapp 40 Euro, davor rund 44 Euro.

Zum Vergleich: Bei Amazon* kostet die Disk-Fassung momentan knapp unter 50 Euro. Bei Media Markt und Saturn sind es sogar etwa 63 Euro, sodass das neuste PSN-Angebot durchaus lukrativ ist.

Star Wars Jedi Survivor für 35,99 Euro im Deal of the Week PlayStation Store

“Star Wars Jedi: Survivor” kam am 28. April 2023 auf den Markt und konnte bei Spielern und der Fachpresse punkten. Der Metascore pendelte sich basierend auf mehr als 120 Reviews bei einem Wert von 85 ein. Im PlayStation Store vergaben 91 Prozent der Spieler vier oder die maximal fünf möglichen Sterne.

Darum geht es: Die Handlung des Einzelspielertitels setzt fünf Jahre nach den Ereignissen in „Star Wars Jedi: Fallen Order ein. Spieler begleiten Cal auf seiner Reise. Am Rand der Galaxis muss er sich – verfolgt vom Imperium – neuen und vertrauten Gefahren stellen. Unterstützung gibt es von zusätzlichen Machtfähigkeiten und Lichtschwert-Kampfstilen.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Neben dem Deal of the Week ging heute ein weiterer Sale an den Start. Er setzt sich aus Hunderten Angeboten zusammen und verspricht Preisnachlässe von bis zu 90 Prozent. Unsere Meldung zum PSN-Sale ist nachfolgend verlinkt:

Ebenfalls profitieren PS4- und PS5-Besitzer weiterhin von einer rabattierten PlayStation Plus-Mitgliedschaft, während sich Spieler zum Schnäppchenpreis in zwei Detektiv-Abenteuer stürzen können.

