PS Plus Essential: März-Spiele ab morgen – Februar-Angebot endet

PS Plus Essential für März 2024 bringt neue PS4- und PS5-Spiele in die Bibliothek. Zugleich bedeuten die Neuaufnahmen, dass die Games des Vormonats weichen. Abonnenten haben nur noch bis morgen Zeit, sich die Februar-Spiele zu schnappen.

Neuer Monat, neues Glück: Die PS Plus Essential-Spiele für März 2024 stehen kurz vor der Freischaltung. Am morgigen Dienstag legt Sony den Hebel um und Abonnenten ab der PS Plus-Grundstufe können drei Spiele und eine Erweiterung auf ihre Konsole laden.

Wie jeden Monat gilt: Mit der Einführung neuer PS Plus Essential-Spiele fliegt das Angebot des Vormonats aus der Bibliothek und der Anspruch endet. Eine längerfristige Nutzung ist nur möglich, wenn die Essential-Games vor dem Wegfall in die persönliche Bibliothek gepackt wurden.

Schnappt euch die Februar-Spiele, bevor es zu spät ist

Im Fall der Februar-Spiele für PS Plus Essential endet die Frist am morgigen Dienstag um 11 Uhr. Bis zum Wegfall haben Abonnenten demnach einen letzten Tag Zeit, die “Gratis-Games” in Anspruch zu nehmen.

Diese Spiele waren im Februar dabei:

Ruft einfach die jeweilige Produktseite auf und packt den Titel in die persönliche Bibliothek. Danach ist eine langfristige Nutzung möglich, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft vorliegt.

PS Plus Essential-Spiele für März 2024

Die Essential-Neuzugänge für März 2024 wurden am vergangenen Mittwoch enthüllt. Und das Angebot kann sich durchaus sehen lassen. Drei Spiele und eine Erweiterung gesellen sich in die Bibliothek.

Dazu gehören:

Sifu

F1 23

Hello Neighbor 2

Destiny 2: Die Hexenkönigin

Die Freischaltung der genannten Spiele erfolgt am morgigen Dienstag um 11 Uhr, sofern Sony bei der bisherigen Strategie bleibt. Wir werden berichten.

Bei den Spielern kam die Ankündigung der Neuzugänge für März offenbar gut an. In unserer neusten PS Plus-Umfrage äußerten nur 36 Prozent der mehr als 1.700 Teilnehmer, dass sie an keinem Spiel Interesse haben. 27 Prozent sind rundum zufrieden. Für 37 Prozent ist das PS Plus-Aufgebot für März 2024 ganz okay.

Eines der neuen Spiele steht bei den PS Plus-Abonnenten besonders hoch im Kurs. 39 Prozent der Stimmen gingen an “Sifu”. Es folgen “F1 23” (34 Prozent), “Destiny 2: Die Hexenkönigin” (15 Prozent) und “Hello Neighbor 2” (13 Prozent).

Mit Extra und Premium geht es weiter

Auch nach der Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele ist im März nicht Schluss. Die Ankündigungen für Extra und Premium folgen. Sie finden voraussichtlich am 13. und 19. März 2024 statt. Zu beachten ist, dass einige Games am Freischalttag aus den Bibliotheken genommen werden:

PlayStation Plus setzt sich aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen. In einer vorherigen PLAY3.DE-Umfrage gaben 44 Prozent der rund 4.000 Teilnehmer an, dass sie sich für die Essential-Stufe entschieden haben. Der Rest teilt sich gleichmäßig auf Extra und Premium auf. Ebenfalls wurde hinterfragt, an welchen PS Plus-Features die Abonnenten das größte Interesse haben.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren