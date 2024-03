40 Prozent Rabatt: Deal der Woche für PS5 und PS4 mit PSN-Bestpreis

Der aktuelle Deal of the Week bietet im PlayStation Store einen neuen Bestpreis. Im Angebot ist ein Ubisoft-Spiel, das erst im Oktober 2023 auf den Markt kam.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet, was einige Tage lang zu einem deutlichen Preisnachlass führt. Und tatsächlich kann der PS5-Hersteller diesmal mit einem Bestpreis punkten, zumal es sich um ein recht neues Spiel handelt.

Im Angebot der Woche ist das Ubisoft-Adventure “Assassin’s Creed Mirage”, das im vergangenen Oktober für Konsolen und PC auf den Markt kam.

Assassin’s Creed Mirage im PSN-Sale

Der 40-Prozent-Rabatt ließ den Preis von “Assassin’s Creed Mirage“ auf 29,99 Euro sinken, was im PlayStation Store den bisherigen Bestpreis darstellt. Zuvor war der Ubisoft-Titel viermal im PSN-Sale vertreten, allerdings mit niedrigeren Rabatten.

Auch bei einem Vergleich mit Amazon kann das PSN-Angebot überzeugen. Beim Versandriesen ist “Assassin’s Creed Mirage” zwar auch im Angebot. Hier fiel der Preis nur auf knapp unter 35 Euro. Allerdings erhalten Kunden das Spiel auf Disk. Nachfolgend ist der Deal of the Week im PlayStation Store verlinkt:

PS Store: Assassin’s Creed Mirage für 29,99 Euro

Ebenfalls im Sale vertreten ist die “Master Assassin Edition”, die dank des 40-Prozent-Rabattes preislich auf 53,99 Euro fiel. Sie enthält sechs zusätzliche Pakete, darunter das Deluxe-Paket. Hinzu kommen ein digitales Artbook und der Soundtrack.

PS Store: Master Assassin Edition für 53,99 Euro

Der Deal of the Week besteht in dieser Woche nicht nur aus einem einzelnen Spiel. Ebenfalls sanken die Preise mehrerer älterer „Assassin’s Creed“-Titel, wenn auch nur in den kostspieligeren Editions.

Die “Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition” kostet 22,49 Euro und die “Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition” schlägt mit 16,99 Euro zu Buche. In der Gold-Edition werden für “Odyssey” 19,99 Euro fällig.

Ebenfalls sanken die Preise von “Assassin’s Creed Origins”. Spieler zahlen im Rahmen des Wochen-Sales 15,99 Euro für die Deluxe-Edition und 19,99 Euro für die Gold-Edition. In der Übersicht über die Deals of the Week sind alle Angebote aufgelistet.

Am Wochenende läuft ein weiterer Sale, der ebenfalls einige PSN-Bestpreise bereithält. Er ist nachfolgend verlinkt und richtet sich an Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PlayStation-Plus-Mitglieder können in der kommenden Woche ebenfalls neue“Gratis-Spiele” herunterladen. In unserer Umfrage zum neuen Essential-Angebot ist eurer Meinung zu den Neuzugängen gefragt.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren