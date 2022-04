PlayStation: „Etwas genauso Cooles“ wie GoW Ragnarök soll noch 2022 erscheinen

Laut dem PlayStation-Animator Robert Morrison erscheint 2022 neben "God of War: Ragnarök" noch ein weiterer Knaller. Ein kurzer Blick auf seinen Lebenslauf deutet auf das vermutliche "The Last of Us"-Remake hin.

Anscheinend dürfen sich PlayStation-Fans im Laufe dieses Jahres auf mindestens zwei weitere First-Party-Titel freuen. Laut Robert Morrison, einem Animateur der PlayStation Studios, handelt es sich dabei um etwas „genauso cooles wie God of War: Ragnarök“. Das neue Abenteuer von Kratos und Atreus ist also nicht gemeint.

Das Remake zu The Last of Us?

Worum es sich dabei handeln könnte? Das verrät tatsächlich Morrisons auf LinkedIn zu sehender Lebenslauf. Dem können wir entnehmen: Der Animateur ist momentan bei Visual Arts tätig. Dabei handelt es sich um ein Sony-Studio, das vermutlich an einem „The Last of Us“-Remake arbeitet – oder Naughty Dog dabei unterstützt. Darauf deutete zuletzt eine Stellenanzeige im Dezember hin.

Bei Video Games Chronicle scheint man mit dem Entwicklungsstand der Neuauflage vertraut zu sein. Dort hieß es im Januar, die Entwicklung sei bereits „fast abgeschlossen“. Weil VGC als vertrauenswürdige Quelle einzustufen ist, könnte „The Last of Us“ in diesem Jahr tatsächlich die PS5 erobern.

Ob dieses Projekt wirklich existiert, muss nicht bezweifelt werden. Schließlich berichtete der bestens informierte Jason Schreier schon im April 2021 von einem PS5-Remake mit neuer Grafik-Engine.

Generell können sich „The Last of Us“-Fans in Zukunft auf mehrere Umsetzungen freuen. So befindet sich aktuell ein Multiplayer-Ableger in Entwicklung, der ebenfalls noch 2022 erscheinen könnte. Eventuell sogar am gleichen Tag wie das Remake. Auch ein Director’s Cut vom zweiten Ableger und ein dritter Hauptteil ist im Bereich des Möglichen. Zudem startet über den Gaming-Bereich hinaus noch eine ambitionierte HBO-Serie, dessen Start nächstes Jahr erfolgt.

