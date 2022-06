God of War Ragnarök: PSN-Datenbank sorgt für neue Spekulationen um den Releasezeitraum

Wie "PlayStation Game Size" herausfand, wurde der Releasetermin-Platzhalter von "God of War: Ragnarök" in den Datenbanken des PlayStation Networks verändert. Könnte dies auf einen Release im vierten Quartal 2022 hindeuten?

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Gerüchte um den Releasezeitraum des Action-Titels „God of War: Ragnarök“. Zuletzt schoss sich die Gerüchteküche dabei auf einen möglichen Release im September 2022 ein.

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Twitter-Kanal „PlayStation Game Size“. Wie herausgefunden wurde, wurde der Releasetermin von „God of War: Ragnarök“ in den Datenbanken des PlayStation Networks überarbeitet. War hier zunächst ein Platzhalter in Form des 30. September 2022 zu finden, wird das neue Abenteuer von Kratos und Atreus laut „PlayStation Game Size“ mittlerweile mit dem 31. Dezember 2022 gelistet.

Auch wenn natürlich auf der Hand liegt, dass wir es hier mit einem weiteren Platzhalter zu tun haben, könnte das Ganze darauf hindeuten, dass „God of War: Ragnarök“ intern auf das vierte Quartal 2022 verschoben wurde.

Entwickler sprechen weiter von einem Release in diesem Jahr

Da eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten um den Releasezeitraum weiter auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, wann „God of War: Ragnarök“ im Endeffekt für die PlayStation 4 beziehungsweise die PlayStation 5 erscheint. Zuletzt sicherten uns die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Sony Santa Monica Studios immerhin zu, dass der Nachfolger definitiv noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Dafür spricht auch die Tatsache, dass Ryan Hurst, der in die Rolle von Thor schlüpfen wird, kürzlich darauf hinwies, dass seine Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ mittlerweile abgeschlossen sind. Dies gilt sowohl für die Motion-Capturing-Verfahren als auch die Sprachaufnahmen. Weiter führte Hurst aus, dass wir uns im Nachfolger auf eine spannende und vor allem komplexe Handlung freuen dürfen, die offenbar auch die eine oder andere Überraschung bereit hält.

Laut dem verantwortlichen Game-Director Eric Williams wird die Geschichte in der nordischen Mythologie mit „God of War: Ragnarök“ abgeschlossen. Versprochen wird dabei ein Ende, das sich „genauso überraschend wie unvermeidlich anfühlt“.

🚨 God of War Ragnarök Release Date Changed From September 30 To December 31 (Place-Holder) 🟦 Q4 🤔 🟥 #GodofWarRagnarok #PS4 #PS5 pic.twitter.com/bphW2w9Bda — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 8, 2022

