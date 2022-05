God of War Ragnarök: Releasezeitraum des Nachfolgers durchgesickert?

Zu den größten Titeln des Videospieljahres 2022 dürfte zweifelsohne „God of War: Ragnarök“ gehören, das zur Zeit bei den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios entsteht.

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrfach versichert wurde, dass „God of War: Ragnarök“ definitiv in diesem Jahr erscheinen wird, tauchte in der letzten Woche eine zweite Alterseinstufung auf. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die offizielle Enthüllung des finalen Releasetermins mit großen Schritten nähert. Für frische Spekulationen um den Releasezeitraum sorgt derzeit der britische Händler Geeky Zone.

Dieser listete im Rahmen von mittlerweile wieder entfernten Produkteinträgen diverses Merchandise zu „God of War: Ragnarök“.

Darunter eine Plüschfigur von Kratos oder eine Kappe mit dem Logo des Spiels. In diesem Zusammenhang besonders interessant: Laut Geeky Zone soll das besagte Merchandise im September 2022 veröffentlicht werden. Folgerichtig wird aktuell spekuliert, dass „God of War: Ragnarök“ im September den Weg auf die PlayStation 4 beziehungsweise die PlayStation 5 finden könnte. Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten um das Releasezeitfenster des Sequels steht derzeit noch aus.

Somit bleibt abzuwarten, ob wir es bei den entfernten Produkteinträgen von Geeky Zone mit einem simplen Fehler oder nicht doch mit einer vorweggenommen Ankündigung zu tun hatten. Zwar findet Anfang Juni eine weitere „State of Play“-Ausgabe statt, hier wird der Fokus laut Sony Interactive Entertainment allerdings auf den Produktionen von Drittherstellern und diversen PlayStation VR-Titeln liegen. Auch erste PlayStation VR2-Projekte werden laut dem Unternehmen vorgestellt.

Spekuliert wird zudem, dass Sony Interactive Entertainment die neue „State of Play“ nutzen wird, um den Releasezeitraum von PlayStation VR2 zu bestätigen. Am 2. Juni 2022 wissen wir mehr.

