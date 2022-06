Perfekt für PS5: Neue Sony-Headsets und Monitore vor Ankündigung – Gerücht

In der vergangenen Woche kam das Gerücht auf, dass Sony an einem PS5 Pro-Controller arbeitet, dessen Möglichkeiten über den Funktionsumfang des DualSense hinausgehen. Während die Ankündigung weiterhin aussteht, wollen Insider erfahren haben, dass es nicht die einzige Gaming-Hardware ist, die in absehbarer Zeit auf den Markt gebracht wird.

Darunter sollen sich weitere „INZONE“-Headsets der H-Serie befinden, von denen nächste Woche drei Sets enthüllt werden könnten. Das INZONE H3, das INZONE H7 und das INZONE H9 verfügen laut Tom Henderson über 360 Grad-Raumklang für Spiele und sind allesamt Discord-zertifiziert.

INZONE H3:

Das H3 verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss, eine Taste für die Wahl der Geräuschunterdrückung oder des Ambient-Sounds, eine LED-Anzeige und ein Lautstärkerad neben dem Mikrofon.

INZONE H7:

Das H7 kann über Bluetooth kabellos verbunden werden und verfügt über eine Einschalttaste sowie einen Spiel/Chat-Button entlang der rechten Hörmuschel. Ein USB-Dongle und ein USB-Typ-C-Kabel sind im Lieferumfang des Geräts enthalten.

INZONE H9:

Das H9 funktioniert ähnlich wie das H7, außer dass es eine Geräuschunterdrückung und eine zusätzliche LED umfasst. Davon abgesehen sind die Mikrofon- und Tastenplatzierungen im Wesentlichen die gleichen wie beim H7.

Zu den möglichen Preisen der drei Headsets sickerten zunächst keine Einzelheiten durch. Bilder zu den Headsets findet ihr hier.

