PlayStation VR2: Launch Anfang 2023 mit 1,5 Millionen Auslieferungen?

In dieser Woche wird eine neue State of Play ausgestrahlt, in deren Rahmen Spieler einen Blick auf die kommenden Games für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 werfen können. Womöglich nutzt Sony die Show ebenfalls dazu, um den Veröffentlichungszeitraum der VR-Hardware einzugrenzen.

In diesem Jahr wird der Launch von PlayStation VR2 wahrscheinlich nicht mehr erfolgen. Zumindest prognostizieren immer mehr Brancheninsider eine Markteinführung Anfang 2023. Auch der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities teilt diese Einschätzung inzwischen.

Seine neuste Überprüfung der Lieferkette habe angedeutet, dass die Massenproduktion der neuen VR-Brille in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit etwa 1,5 Millionen lieferbaren Exemplaren beginnen könnte. Mit einer Veröffentlichung von PlayStation VR2 sei dann im ersten Quartal 2023 zu rechnen – abhängig vom Entwicklungszeitplan der PSVR2-Spiele.

PSVR2 startet mit mindestens 20 Spielen

Sony gab kürzlich bekannt, dass das VR-Headset mit mehr als 20 Titeln von Erst- und Drittentwicklern auf den Markt kommen wird. Kuo glaubt, dass dies einen „guten Start“ für die Markteinführung bedeutet. „Sonys Position und Ressourcen in der Spieleindustrie können die Entwicklung von AAA-VR-Spielen (z. B. Horizon: Call of the Mountain) beschleunigen, was dem VR-Wachstum zugute kommt“, so der Analyst.

Die neue State of Play wurde für die Nacht vom 2. Juni auf den 3. Juni 2022 angekündigt. Im Zuge der Show soll es zur Vorstellung von PlayStation VR2-Titeln und PS5-Spielen von Drittanbietern kommen. Zugleich kam das Gerücht auf, dass sich ein exklusiver PSVR-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Killzone VR“ in Arbeit befinden.

PlayStation VR2 wurde in den vergangenen Monaten ausgiebig vorgestellt, was sowohl für die technische Ausstattung als auch für das Design der neuen Sony-Brille gilt. Das Headset unterstützt eine Auflösung von 2000×2040 Pixel pro Auge und Bildwiederholfrequenzen von 90/120 Hz. Das Sichtfeld liegt bei 110 Grad.

Zu den großen Features von PSVR2 gehören das Eye-Tracking sowie das Foveated Rendering, das nur die Bereiche des Bildes mit der maximalen Qualität darstellt, auf die der Spieler blickt. Zusammen mit der ohnehin deutlich höheren Leistung der PS5 verglichen mit der PS4 werden Verbesserungen bei der visuellen Qualität und eine bessere Performance erwartet.

