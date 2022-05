PS5 Pro: TCL erwartet Markteinführung 2023 oder 2024

Während viele Spieler auch eineinhalb Jahre nach der Markteinführung der PS5 nicht in der Lage sind, ein Exemplar der begehrten Konsole zu kaufen, da die Verfügbarkeit ein fortwährendes Desaster ist, könnte das Standardmodell schon bald obsolet sein.

Mit einer Ankündigung oder Bestätigung ist es zwar nicht gleichzusetzen. Doch das chinesische Elektronikunternehmen TCL Technology erwartet, dass die PS5 Pro und die neuen Konsolen der Xbox Series entweder 2023 oder 2024 auf den Markt gebracht werden.

Die PS5 Pro und die neuen Xbox-Konsolen werden in der Präsentation des Unternehmens als „halbe Konsolengeneration“ bezeichnet und sollen in der Lage sein, 60 bis 120 FPS bei einer Auflösung von 2160p wiederzugeben. Ebenfalls soll eine Ausgabe von UHD-8K bei 60 bis 120 FPS ermöglicht werden.

In der Präsentation wird AMDs Radeon RX 7700 XT erwähnt. Die GPU verfügt über einen RDNA 3-Grafikkern (die aktuellen Konsolen verwenden eine spezielle RDNA 2-Architektur) und 8 GB GDDR6-RAM. Damit könnte unter anderem eine bessere Raytracing-Performance erzielt werden.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.

Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022