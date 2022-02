PS5: Ein verbessertes Ray-Tracing-Verfahren? Patent liefert möglichen Hinweis

In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Patente von Sony Interactive Entertainment auf, in denen mögliche Technologien beziehungsweise technische Lösungen für unterschiedliche Hardware beschrieben wurden.

Zum Abschluss der Woche stieß der Twitter-Nutzer „Zuby_Tech“ auf ein weiteres Patent aus dem Hause Sony Interactive Entertainment. Hier ist die Rede von einer Technologie mit dem Namen „Accelerated Ray-Tracing“. Veröffentlicht wurde das besagte Patent am gestrigen Donnerstag, den 24. Februar 2022. Zum einen heißt es in der Patentbeschreibung: „System und Verfahren zu einem beschleunigten Ray-Tracing“. Und weiter: „System und Verfahren zum beschleunigten Ray-Tracing mit asynchronem Betrieb und einer Ray-Transformation“.

Ray-Tracing auf der PS5 oftmals mit Einschränkungen verbunden

Eingereicht wurde das besagte Patent zum „Accelerated Ray-Tracing“ übrigens von niemand geringerem als Mark Cerny, dem kreativen Kopf hinter der Hardware der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Da eine offizielle Stellungnahme zu dem Ganzen noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form die hier beschriebene Technologie umgesetzt wird. Auf AMD-Grafikkarten kommt bereits seit einer Weile ein Verfahren zum Einsatz, mit dem es den Entwicklern ermöglicht wird, das Ray-Tracing-Verfahren zu beschleunigen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die PlayStation 5 oder kommende PS-Konsolen könnten laut dem Patent auf kurz oder lang ebenfalls von einer solchen Lösung profitieren. Schließlich haben wir es beim Ray-Tracing mit einer rechenintensiven Technologie zu tun, die auf der PlayStation 5 und auch der Xbox Series X/S in der Regel zu Abstrichen in anderen Bereichen führt. So sind Entwickler auf den Konsolen oftmals dazu gezwungen, in entsprechenden Darstellungs-Modi die Auflösung und/oder die Framerate zu reduzieren, um bei einem aktivierten Ray-Tracing eine stabile Performance zu gewährleisten.

Hier besteht auf den Konsolen also noch einiges an Handlungs- beziehungsweise Optimierungsbedarf. Gut denkbar also, dass das neue Patent von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Mark Cerny genau hier ansetzt. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang aber nicht.

Sony Interactive Entertainment Filed New Patents Went Live 24th February 2022: „System And Method For Accelerated Ray Tracing“ „System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation“ Filed By Mark Cerny pic.twitter.com/zaUeTWVyED — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 24, 2022

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren